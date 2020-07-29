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alyona alyona стала учасницею шоу Танці з зірками 2020: кому вона передала естафету

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Альона Савраненко - фото 1
Альона Савраненко

Українська хіп-хоп виконавиця alyona alyona прийняла танцювальний виклик і вже дуже скоро підкорюватиме паркет нового сезону шоу "Танці з зірками". Дивіть відео!

У кумедному ролику alyona alyona відповіла на #танціззіркамиchallenge, у рамках якого шоумен та телеведучий Дмитро Танкович кинув реперці танцювальний виклик.

Це цікаво: alyona alyona випустила потужний кліп, що спонукає задуматись

Без тривалих вагань зірка прийняла запрошення взяти участь у шоу та вже незабаром вийде на паркет нового сезону "Танців з зірками". Хто стане її партнером – наразі невідомо. А от танцювальну естафету alyona alyona передала далі учаснику гуртів "MOZGI" та "Время и Стекло" Олексію Позитиву.

Шанувальники в захваті від рішення alyona alyona та щиро бажають їй успіху на проєкті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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