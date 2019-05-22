Небезпечний тренд: чому не варто втирати в обличчя засоби для росту бороди

Чоловіки по всьому світу, котрі мріють про густу та пишну бороду, втирають у шкіру лиця спеціальний препарат, який, як показує практика, приносить бажаний результат. Мова йде про міноксидил – засіб для боротьби з облисінням. Утім, лікарі запевняють, що така практика не вельми корисна для здоров'я.

Ось уже кілька років хіпстерські борідки та сильна неголеність на обличчі – надзвичайно модні практично у всіх куточках світу. Однак небагато чоловіків можуть похвалитися тим, що у них від природи густа борода. У когось рослинність на обличчі росте жмутами, у когось борода занадто рідка, а у когось вона не росте зовсім.

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Деякі найзаможніші представники сильної половини людства звертаються в клініки краси і проходять через пересадку волосся в зону обличчя. Але з кожним місяцем збільшується і кількість тих, хто намагається вирішити цю проблему за допомогою міноксидила, який зазвичай приймають для боротьби з облисінням.

Спостереження експертів показують, що міноксидил почали втирати в обличчя чоловіки різного віку, як підлітки у віці від 16 років, так і ті, хто вже розміняв шостий десяток. Таким чином вони хочуть досягти більш модного та маскулінного зовнішнього вигляду.

Міноксидил продається в рідкій формі з вмістом активної речовини в 2% і 5%. У більшості аптек світу він реалізується без рецепта, допомагаючи організму посилювати приплив крові до волосяних фолікулів. Саме це сприяє регенерації старих клітин і прискореного росту волосся. Міноксидил також розширює волосяні фолікули, створюючи щільніший ріст волосся.

Цей препарат, як і інші лікарські засоби, має специфічні побічні ефекти. Ще у 70-ті роки, коли проходили його клінічні випробування, було відзначено, що міноксидил викликає гіпертрихоз або надмірний ріст волосся. До інших побічних ефектів належать сухість та свербіж шкіри, пальпації серця та підвищення артеріального тиску.

До складу міноксидила входять пропілен гліколь і спирт, що призводять до висипу і подразнень. До менш поширених побічних ефектів можна віднести акне та запалення навколо коренів волосся. Нарешті, для збереження ефекту міноксидила його необхідно використовувати практично постійно.

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