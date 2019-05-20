Корисні і для чоловіків: чому потрібно виконувати вправи Кегеля?

Вправи Кегеля для зміцнення м'язів тазового дна зазвичай рекомендують вагітним і жінкам, котрі народили. Вчені переконані: ці вправи можуть бути ефективними і для чоловічого здоров'я.

Вправи для підвищення тонусу м'язів тазового дна, розроблені гінекологом Арнольдом Кегелем, добре відомі жінкам. Ці вправи передбачають комплексне стиснення та розслаблення м'язів тазового дна з різним інтервалом часу.

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Жінкам їх рекомендують для відновлення після пологів тканин, які зазнали сильного розтягнення, а також як один із способів профілактики нетримання сечі, опущення органів малого таза.

Учені з Університету Джеймса Кука в Австралії дійшли висновку про те, що вправи Кегеля дуже корисні і для чоловіків. Представникам сильної половини людства їх рекомендовано виконувати для профілактики еректильної дисфункції та передчасної еякуляції.

Наприклад, фахівці радять чоловікам регулярно практикувати таку вправу: кілька разів затримувати потік сечі під час сечовипускання на 10-15 секунд. Або ж така вправа: стиснути м'язи на цей же час так, щоб піднялися яєчка. Ці вправи, за словами австралійських медиків, допомагають підтягти і зміцнити мускулатуру тазового дна.

На користь своїх слів дослідники представили результати експерименту за участю 650 чоловіків. 83% учасників, які виконували вправи Кегеля, заявили про поліпшення у своєму статевому житті, а 47% - про те, що вправи допомогли в їх проблемі з еректильною дисфункцією.

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