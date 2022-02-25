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війна

Не всім чоловікам заборонено виїжджати за кордон: прикордонники пояснили, кому можна

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Категорії чоловіків, яким можна виїжджати за кордон - фото 1
Категорії чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років обмежили можливість виїзду за кордон. У Прикордонній службі України назвали винятки. Дізнайтеся, кому таки дозволять покидати межі нашої країни.

На своїй сторінці у фейсбуку Прикордонна служба України розповіла, що деяким чоловікам у віці від 18 до 60 років можна буде покидати країну під час воєнного стану. Розповідаємо далі, про кого йдеться.

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Винятки щодо обмеження виїзду за межі України

Передовсім зауважимо, що на період дії режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежили виїзд за межі країни.

Винятки ж стосуються лише осіб, визначених законодавством. Під них підпадають ті, хто має:

  • посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • висновок військово-лікарської комісії про непридатність.
Не всім чоловікам заборонено виїжджати за кордон: прикордонники пояснили, кому можна - фото 498796

Також обмеження не стосуються осіб:

  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

  • усиновителем;
  • опікуном;
  • тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

У відомстві просять громадян врахувати цю інформацію при потребі перетнути кордон з Україною.

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