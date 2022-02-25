Не всім чоловікам заборонено виїжджати за кордон: прикордонники пояснили, кому можна

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років обмежили можливість виїзду за кордон. У Прикордонній службі України назвали винятки. Дізнайтеся, кому таки дозволять покидати межі нашої країни.

На своїй сторінці у фейсбуку Прикордонна служба України розповіла, що деяким чоловікам у віці від 18 до 60 років можна буде покидати країну під час воєнного стану. Розповідаємо далі, про кого йдеться.

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Винятки щодо обмеження виїзду за межі України

Передовсім зауважимо, що на період дії режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежили виїзд за межі країни.

Винятки ж стосуються лише осіб, визначених законодавством. Під них підпадають ті, хто має:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Також обмеження не стосуються осіб:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

усиновителем;

опікуном;

тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

У відомстві просять громадян врахувати цю інформацію при потребі перетнути кордон з Україною.

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