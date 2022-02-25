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У міській раді розповіли, як львів'яни можуть допомогти українській армії
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У ці непрості для України часи кожен може бути корисним. Розповідаємо, як львів'яни можуть допомогти українській армії та підтримати її.
На фейсбук-сторінці Львівської міської ради з'явилася інструкція. Візьміть її на озброєння, якщо хочете допомогти українській армії, але не знаєте як це зробити.
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Як львів'яни можуть допомогти армії України
1. Провізія
Львівський Пластовий осередок відкрив штаб. У ньому терміново збиратимуть провізію на потреби української армії.
- Адреса: вулиця Шептицьких, 16.
- Контактний номер для зв'язку: 0931339443.
Що потрібно?
- Медикаменти: Ібупрофен, Парацетамол, інші знеболювальний, жарознижувальний, ліки проти діареї, бинти
- Продукти: консерви, крупи, сухпайки, сублімати, кава (заварна / розчинна), чай, енергетики, цукор, батончики (+їжа, яка не псується)
- Інше: термобілизна (велика), взуття 44+ розмір, великі теплі шкарпетки, теплий одяг великих розмірів, фліски, power bank, турнікети для джгутів.
2. Речі першої потреби для вимушено переміщених осіб
Список речей:
- Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;
- Мийні засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;
- Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
- Батарейки, свічки, ліхтарики;
- Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
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Приймають та розподіляють допомогу в районних адміністраціях:
- Галицька – Ференца Ліста, 1
- Личаківська – К. Левицького, 67
- Шевченківська – Липинського, 11
- Сихівська – проспект Червоної Калини, 66
- Франківська – Генерала Чупринки, 85
- Залізнична – І. Виговського, 34
- Контактний номер: 032 254 60 79.
3. Житло переміщеним особам
У мерії закликають давати прихисток щонайменше знайомим, які прибувають до Львова зі східних областей України та Києва.
4. Здавання крові
У Львові працюють кілька пунктів забору крові. Їхні адреси:
- Пекарська, 65 – Обласний Центр крові – з 8:30; +38 032 276 97 68
- Миколайчука, 9 – Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – з 9:00; +38 066 018 09 19
- Івана Огієнка, 5 – станція переливання крові Львівської залізниці – з 9:00; +38 032 226 26 45
Важливо: перед тим, як їхати у медзаклад, зателефонуйте й уточніть, на котру годину краще приїхати, аби не стояти у чергах. Раніше ми розповідали вам, що потрібно знати перед здаванням крові.
5. Записатись в Територіальну оборону
Для того, щоб записатися у Територіальну оборону потрібно мати з собою паспорт і бажання захищати свою землю!
Для запису приходьте за адресами:
- вулиця Батуринська, 2
- Стрийська, 105.
Отримати інформацію можна за телефоном 15-80.
Вебсайт: https://tro.lviv.ua/
Нагадаємо! У Львові та області з 25 лютого комендантська година з 22:00 до 06:00. У цей час заборонено перебувати за межами власної оселі без вагомих на це причин. Також варто завжди мати з собою документи, які зможуть підтвердити вашу особу!
Кожен може внести лепту в оборону України від ворога. Бережіть себе та своїх рідних, а також вірте у ЗСУ. І ніколи не забувайте, що все буде Україна!
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