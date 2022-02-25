У міській раді розповіли, як львів'яни можуть допомогти українській армії

У ці непрості для України часи кожен може бути корисним. Розповідаємо, як львів'яни можуть допомогти українській армії та підтримати її.

На фейсбук-сторінці Львівської міської ради з'явилася інструкція. Візьміть її на озброєння, якщо хочете допомогти українській армії, але не знаєте як це зробити.

Це цікаво: Кличко розповів, як працюватиме метро під час повітряної тривоги

Як львів'яни можуть допомогти армії України

1. Провізія

Львівський Пластовий осередок відкрив штаб. У ньому терміново збиратимуть провізію на потреби української армії.

Адреса: вулиця Шептицьких, 16.

вулиця Шептицьких, 16. Контактний номер для зв'язку: 0931339443.

Що потрібно?

Медикаменти: Ібупрофен, Парацетамол, інші знеболювальний, жарознижувальний, ліки проти діареї, бинти

Продукти: консерви, крупи, сухпайки, сублімати, кава (заварна / розчинна), чай, енергетики, цукор, батончики (+їжа, яка не псується)

Інше: термобілизна (велика), взуття 44+ розмір, великі теплі шкарпетки, теплий одяг великих розмірів, фліски, power bank, турнікети для джгутів.

2. Речі першої потреби для вимушено переміщених осіб

Список речей:

Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;

Мийні засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;

Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

Батарейки, свічки, ліхтарики;

Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Потурбуйтеся також і про себе: Тривожна валізка: які продукти варто брати

Приймають та розподіляють допомогу в районних адміністраціях:

Галицька – Ференца Ліста, 1

Личаківська – К. Левицького, 67

Шевченківська – Липинського, 11

Сихівська – проспект Червоної Калини, 66

Франківська – Генерала Чупринки, 85

Залізнична – І. Виговського, 34

Контактний номер: 032 254 60 79.

3. Житло переміщеним особам

У мерії закликають давати прихисток щонайменше знайомим, які прибувають до Львова зі східних областей України та Києва.

4. Здавання крові

У Львові працюють кілька пунктів забору крові. Їхні адреси:

Пекарська, 65 – Обласний Центр крові – з 8:30; +38 032 276 97 68

Миколайчука, 9 – Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – з 9:00; +38 066 018 09 19

Івана Огієнка, 5 – станція переливання крові Львівської залізниці – з 9:00; +38 032 226 26 45

Важливо: перед тим, як їхати у медзаклад, зателефонуйте й уточніть, на котру годину краще приїхати, аби не стояти у чергах. Раніше ми розповідали вам, що потрібно знати перед здаванням крові.

5. Записатись в Територіальну оборону

Для того, щоб записатися у Територіальну оборону потрібно мати з собою паспорт і бажання захищати свою землю!

Для запису приходьте за адресами:

вулиця Батуринська, 2

Стрийська, 105.

Отримати інформацію можна за телефоном 15-80.

Вебсайт: https://tro.lviv.ua/

Нагадаємо! У Львові та області з 25 лютого комендантська година з 22:00 до 06:00. У цей час заборонено перебувати за межами власної оселі без вагомих на це причин. Також варто завжди мати з собою документи, які зможуть підтвердити вашу особу!

Кожен може внести лепту в оборону України від ворога. Бережіть себе та своїх рідних, а також вірте у ЗСУ. І ніколи не забувайте, що все буде Україна!

Читайте також: Як не стати жертвою дезінформації: важливі поради від ДСНС