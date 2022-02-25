Гроші з єПідтримки можна переказати у фонд Повернись живим: як це зробити

У нас гарна новина для тих, у кого залишилися гроші на рахунку єПідтримка та є бажання допомогти українській армії. Нарешті це можна зробити цілком легально та без усіляких маніпуляцій. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM як!

На своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про можливість переказу грошей з рахунку єПідтримка у фонд "Повернись живим". Тож не зволікайте та допомагайте українській армії вже та негайно.

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Не повірите! Але ми запускаємо оновлену послугу. Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone – усю суму виплати у 1000 гривень або залишок, який у вас є на картці, – підкреслив він.

Як переказати гроші на армію з картки єПідтримки

Переказати гроші у благодійний фонд "Повернись живим" з картки єПідтримка можна за цим посиланням.

Михайло Федоров підкреслив, що переказати гроші можна, якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку. Решта банків незабаром мають долучитися до ініціативи.

Якщо ви ще не оформили картку єПідтримка, то можете це зробити. Для цього потрібно мати "зелений" COVID-сертифікат у застосунку Дія. Він з'являється після проходження повного курсу вакцинації.

"Допоможемо українським військовим і захистимо країну від ворога разом!", – закликав він.

Напередодні ми розповідали, як ще можна фінансово допомогти українській армії. Перейдіть за посиланням, щоб вибрати саме той варіант, який буде доступним для вас. Бережіть себе та рідних, а також пам'ятайте – все буде Україна!

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