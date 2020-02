Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження

Неможливо забути шалено популярний мем про "невірного" хлопця. Виявляється, він має продовження. Щоправда, у форматі коміксу. Спойлер – парубок ні в чому не винен!

Автором кумедного коміксу став художник Деміен Чо, відомий під псевдонімом Unfins (скорочення від Unfinished stories).

Його найвідоміша робота Love Advice from the Great Duke of Hell була номінована у 2019 році на премію комікс-культури Ringo у категорії "Кращий гумор".

До Дня святого Валентина художник придумав розвиток мему "невірний хлопець", який заснований на серії стічних фото, де хлопець йде за руку з однією дівчиною, а задивляється на іншу. Unfins створив повноцінну історію – з драмою, переживаннями і (спойлер!) щасливим кінцем:

До речі, цей же художник придумав комікс-розвиток і для іншого популярного мему – про жінку, яка кричить на кота. Його можна подивитися тут.

