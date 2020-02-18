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Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження

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Мем про невірного хлопця отримав своє продовження - фото 1
Мем про невірного хлопця отримав своє продовження

Неможливо забути шалено популярний мем про "невірного" хлопця. Виявляється, він має продовження. Щоправда, у форматі коміксу. Спойлер – парубок ні в чому не винен!

Автором кумедного коміксу став художник Деміен Чо, відомий під псевдонімом Unfins (скорочення від Unfinished stories).

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Його найвідоміша робота Love Advice from the Great Duke of Hell була номінована у 2019 році на премію комікс-культури Ringo у категорії "Кращий гумор".

До Дня святого Валентина художник придумав розвиток мему "невірний хлопець", який заснований на серії стічних фото, де хлопець йде за руку з однією дівчиною, а задивляється на іншу. Unfins створив повноцінну історію – з драмою, переживаннями і (спойлер!) щасливим кінцем:

Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386806
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386809
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386813
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386810
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386811
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386808
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386807
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386805
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386812
Не винний: мем про 'невірного' хлопця отримав логічне продовження - фото 386804

До речі, цей же художник придумав комікс-розвиток і для іншого популярного мему – про жінку, яка кричить на кота. Його можна подивитися тут.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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