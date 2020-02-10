Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020: реакція зірок у залі – готові меми

  • 740
Eminem - фото 1
Eminem / gettyimages

Виступ репера Емінема на церемонії нагородження премією Оскар 2020 став майже такою ж несподіванкою, як і перемога південнокорейського фільму "Паразити" в головній номінації. Дивіться, як реагували зірки на номер!

На сцені театру "Долбі" Емінем виконав свій хіт "Lose Yourself", за який він отримав Оскар ще 17 років. Цей саундтрек до фільму "Восьма миля" був визнаний найкращою оригінальною піснею, але сам артист на церемонії нагородження в 2003-му так і не з'явився.

Це цікаво: Оголошені переможці премії ОСКАР 2020

Тож поява Емінема на церемонії 2020 шокувала гостей Оскара. Зірки не приховували здивування!

Біллі Айліш та її брат Фіннеас шоковані

Ідіна Мензел або дуже прониклась піснею, або теж була спантеличена

Брі Ларсон не могла повірити своїм очам

Але хлопець поруч із нею кайфував

Ентоні Рамос теж знав кожне слово

Цей чувак відривався по максимуму

Зазі Бітц також отримувала насолоду

Галь Гадот у темі

У цьому куточку Емінему підспівували всі!

... окрім Скорсезе, який просто хотів спати

via Gfycat

Дві легенди на одному фото:

А як вам виступ Емінема?

Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020: реакція зірок у залі – готові меми - фото 385171

Читайте також: Головні курйози Оскара 2020, які вже стали мемами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом
  • Вчора, 12:40
  • 332
Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу
  • 08 лютого, 22:05
  • 654
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2088221
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз