Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020: реакція зірок у залі – готові меми

Виступ репера Емінема на церемонії нагородження премією Оскар 2020 став майже такою ж несподіванкою, як і перемога південнокорейського фільму "Паразити" в головній номінації. Дивіться, як реагували зірки на номер!

На сцені театру "Долбі" Емінем виконав свій хіт "Lose Yourself", за який він отримав Оскар ще 17 років. Цей саундтрек до фільму "Восьма миля" був визнаний найкращою оригінальною піснею, але сам артист на церемонії нагородження в 2003-му так і не з'явився.

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Тож поява Емінема на церемонії 2020 шокувала гостей Оскара. Зірки не приховували здивування!

Біллі Айліш та її брат Фіннеас шоковані

Ідіна Мензел або дуже прониклась піснею, або теж була спантеличена

Брі Ларсон не могла повірити своїм очам

Але хлопець поруч із нею кайфував

Ентоні Рамос теж знав кожне слово

Цей чувак відривався по максимуму

Зазі Бітц також отримувала насолоду

Галь Гадот у темі

У цьому куточку Емінему підспівували всі!

... окрім Скорсезе, який просто хотів спати

Дві легенди на одному фото:

Elton John and Eminem in 2001 and 2020. #Oscars pic.twitter.com/f5rYlbemF3 — EMINEM (@Eminem_Posts__) February 10, 2020

А як вам виступ Емінема?

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