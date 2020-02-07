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Нефьодов став зіркою мемів після секс-вечірки у стилі БДСМ

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Нефьодов у мемах - фото 1
Нефьодов у мемах

Користувачі мережі діляться фотожабами і мемами на голову Митної служби України Максима Нефьодова після секс-скандалу. Забрали найцікавіші картинки.

Зокрема українці порівняли Нефьодова з ексголовою ДФС Олександром Клименком і з героєм фільму Афоня.

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При цьому сам Нефьодов віджартувався, що в розпал еротичного шоу агітував вступати на держслужбу. Про це він написав у коментарі під постом експерта Директорату захисту прав осіб з інвалідністю в Мінсоцполітики Олексія Краснощокова. "Такий собі компромат. Мені тепер ще більше на митниці працювати захотілося, наприклад", – прокоментував скандал Краснощоков. "Якось же треба на держслужбу людей агітувати", – написав під постом Максим Нефьодов.

Нагадаємо, голову митниці помітили на секс-шоу. Максима Нефьодова зняли на відео під час закритої вечірки в столичному клубі Queen. Чиновник відвідав еротичне БДСМ-шоу.

Нефьодов став зіркою мемів після секс-вечірки у стилі БДСМ - фото 384797

Нефьодов став зіркою мемів після секс-вечірки у стилі БДСМ - фото 384798

Нефьодов став зіркою мемів після секс-вечірки у стилі БДСМ - фото 384799

Нефьодов став зіркою мемів після секс-вечірки у стилі БДСМ - фото 384800

Нефьодов став зіркою мемів після секс-вечірки у стилі БДСМ - фото 384801

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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