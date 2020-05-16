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Не таке вже й корисне: учені виявили мікропластик у морському повітрі

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Навіть морське повітря може містити мікропластик - фото 1
Навіть морське повітря може містити мікропластик

Усіх нас змалечку вчили, що морське повітря надзвичайно корисне для нашого здоров'я. Утім, нова заява науковців може суттєво попсувати вам настрій. Вони виявили фрагменти пластику в морському бризу, звідки той потрапляє в атмосферу.

Дослідники з Університету Стратклайда й Обсерваторії Міді-Піренеї в Університеті Тулузи визначили, що разом з морським повітрям люди вдихають фрагменти мікропластику.

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"Морський бриз традиційно вважається "чистим повітрям", але це дослідження показує, яку кількість частинок мікропластику він переносить. З моря вони потрапляють в атмосферу разом з морською сіллю, бактеріями, вірусами і водоростями", – говорить Стів Аллен, один з керівників проєкту.

Забруднюється не лише вода, а й повітря - фото 404388
Забруднюється не лише вода, а й повітря

Екологи вивчили проби на узбережжі Біскайської затоки у Франції і лабораторні тести показали, що в кубометрі морського повітря міститься в середньому 19 фрагментів пластику. За їхніми оцінками, у світі на берег викидається близько 136 тисяч тонн мікропластику.

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Джерело: The Guardian
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