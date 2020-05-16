Не таке вже й корисне: учені виявили мікропластик у морському повітрі

Усіх нас змалечку вчили, що морське повітря надзвичайно корисне для нашого здоров'я. Утім, нова заява науковців може суттєво попсувати вам настрій. Вони виявили фрагменти пластику в морському бризу, звідки той потрапляє в атмосферу.

Дослідники з Університету Стратклайда й Обсерваторії Міді-Піренеї в Університеті Тулузи визначили, що разом з морським повітрям люди вдихають фрагменти мікропластику.

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"Морський бриз традиційно вважається "чистим повітрям", але це дослідження показує, яку кількість частинок мікропластику він переносить. З моря вони потрапляють в атмосферу разом з морською сіллю, бактеріями, вірусами і водоростями", – говорить Стів Аллен, один з керівників проєкту.

Забруднюється не лише вода, а й повітря

Екологи вивчили проби на узбережжі Біскайської затоки у Франції і лабораторні тести показали, що в кубометрі морського повітря міститься в середньому 19 фрагментів пластику. За їхніми оцінками, у світі на берег викидається близько 136 тисяч тонн мікропластику.

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