Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото

Чорнобильська зона відчуження почала відновлюватися після затяжних пожеж, що завдали величезної шкоди унікальній флорі і фауні в заповідній зоні.

На сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися яскраві фото, на яких обвуглені стовбури дерев починають з усіх боків обростати травою, а на деяких з них навіть з'являються бруньки.

І ще: Дерев'яна церква в Чорнобильській зоні уціліла від пожежі: вражаючі фото

Звичайно ж, що до повного відновлення лісової зони пройде не один десяток років, але вже зараз видно, що природа завжди перемагає. "Зеленим по чорному", – підписані знімки, зроблені в заповіднику.

Читайте також: В Україні запустили онлайн-тури в Чорнобиль