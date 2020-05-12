Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото

  • 48
Чорнобильська зона - фото 1
Чорнобильська зона / Facebook

Чорнобильська зона відчуження почала відновлюватися після затяжних пожеж, що завдали величезної шкоди унікальній флорі і фауні в заповідній зоні.

На сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника з'явилися яскраві фото, на яких обвуглені стовбури дерев починають з усіх боків обростати травою, а на деяких з них навіть з'являються бруньки.

І ще: Дерев'яна церква в Чорнобильській зоні уціліла від пожежі: вражаючі фото

Звичайно ж, що до повного відновлення лісової зони пройде не один десяток років, але вже зараз видно, що природа завжди перемагає. "Зеленим по чорному", – підписані знімки, зроблені в заповіднику.

Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото - фото 403496

Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото - фото 403497

Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото - фото 403498

Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото - фото 403499

Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото - фото 403500

Читайте також: В Україні запустили онлайн-тури в Чорнобиль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 521
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:19
  • 322
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2285377
Загрузка...
Новини