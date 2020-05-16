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Грета Тунберг з'явилася у кліпі в образі ворожки

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Грета - фото 1
Грета / popmech

Американська рок-група Pearl Jam випустила кліп на пісню Retrograde, у якому представлено 17-річну екоактивістку Грету Тунберг.

Ролик знятий австралійським режисером Джошем Уейклі і поєднує анімацію з живою зйомкою, обробленою в стилі картин імпресіоністів.

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"За сюжетом головний герой приходить до ворожки, яка показує йому майбутнє всієї планети, і воно не радісне", – повідомляє видання. У кришталевій кулі герой бачить наслідки глобального потепління: міста по всьому світу йдуть під воду, хвилі накривають Лондонський міст, хмарочоси Нью-Йорка і Ейфелеву вежу, льодовики тануть, а Австралія палає в пожежах.

До середини кліпу ворожка, яка до цього ховалася в темряві, показує своє обличчя – нею виявляється Грета Тунберг, а учасники Pearl Jam з'являються на картах Таро, які ворожка розкладає на столі перед головним героєм. Активістка не брала участі в зйомках кліпу, які почалися ще в середині березня. Її обличчя вирізали з уже наявних відео і наклали на обличчя іншої актриси. Однак, як пише видання, вона подивилася кліп, і він їй сподобався.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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