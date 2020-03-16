Не лише парацетамол: спростовуємо фейк про шкоду ібупрофену при коронавірусі

Чимало ЗМІ поширили фейк про нібито шкоду нестероїдних протизапальних засобів, зокрема ібупрофену, при лікуванні коронавірусу COVID-19. Розбираємось, чому це не відповідає дійсності, а парацетамол – не єдиний дозволений засіб проти підвищеної температури.

Інформацію про шкоду протизапальних препаратів при захворюванні коронавірусом COVID-19 поширив глава МОЗ Франції Олів'є Веран. Він заявив, що прийом ібупрофену чи кортизону може загострити коронавірусну інфекцію. "Якщо у вас жар – прийміть парацетамол", – написав він у Twitter.

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Представники французького міністерства пояснювали, що препарати типу ібупрофену пригнічують запалення та імунну відповідь, тому інфекція ніяк не зазнає опору з боку організму. У своїй заяві Веран опирався на неофіційні дані Віденської лікарні, яка й розповсюдила інформацію про шкоду ібупрофену для хворих на коронавірус.

Проте це повідомлення не було офіційним. Його не оформлювали письмово, все відбувалося тільки в усній формі, оскільки "це не масштабне дослідження". Тому ці дані не можна сприймати як остаточно підтверджені. Тим паче, що сама лікарня від них "відхрестилася".

Водночас дослідники Базельського університету відшукали зв'язок між ібупрофеном та сприйнятливістю до коронавірусу COVID-19. "По той бік новин" пояснює, що, простими словами, Sars-2019-ncov "хоче" ACE2 (мембранних білків, що перетворюють ангіотензин, в разі інфікування вони стають його рецепторами для прикріплення і проникнення вірусу в клітину). Їхня кількість зростає від ібупрофену і тіазолідінедіонів. Супутні хвороби, що погіршують перебіг COVID-19, – це гіпертензія, діабет 2 типу, коронарна хвороба серця і цереброваскулярні хвороби. Попри це, дослідники просять дочекатися остаточних висновків.

Наразі немає жодного дослідження, яке б підтверджувало, що ібупрофен не можна приймати при коронавірусі.

Те, що ця інформація є фейком, підтверджує й науковець і блогер Семен Єсилевський. У своєму Facebook процитував пояснення свого знайомого лікаря Руслана Буяновського:

"Жоден шановний сайт – BMJ, CDC, WHO – не пишуть у повідомленнях, що не треба приймати ібупрофен і препарати від тиску з класу інгібіторів АПФ. Також PubMed не знайшов мені жодної статті на запит ibuprofen covid-19. Є тільки одна стаття на Lancet, де автори припускають шкоду ІАПФ, без надійної доказової бази і прямо не забороняють ібупрофен".

Відзначимо, що проти коронавірусу наразі не існує жодних ліків. Його намагаються лікувати симптоматично, збиваючи високу температуру, полегшуючи респіраторні симптоми тощо.

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