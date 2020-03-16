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Карантин Коронавірус

Що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу: корисна відеоінструкція

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Що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу: корисна відеоінструкція - фото 1

У мережі опублікували коротку відео з інструкціями, яких варто дотримуватися в разі виявлення у людини коронавірусу. Часто мийте руки, не панікуйте та зберігайте ролик, аби не загубити!

Коронавірусну інфекцію в Україні зафіксовано уже у п'ятьох осіб. Зараз в країні введений карантин, який діє з 12 березня по 3 квітня. Закрито всі навчальні заклади, дитячі садки, кінотеатри, торгові центри, також заборонені масові збори людей.

І ще: Володимир Остапчук показав, як правильно вітатись під час коронавірусу (відео)

Що ж робити, якщо ви помітили у себе симптоми COVID-19. Перше, що потрібно зробити – це залишитися вдома, по-друге, необхідно відразу ж подзвоніть до сімейного лікаря. Медик вирішить, чи потрібна вам ізоляція і госпіталізація. У тому випадку, якщо ваша температура вища, ніж 38 градусів і вам важко дихати – відразу ж викликайте швидку допомогу.

У більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому специфічних лікувальних заходів не потрібно.

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