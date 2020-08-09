Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію

Попри те, що в масовій свідомості проблеми з потенцією – це щось надзвичайно далеке і взагалі малоймовірне, та й трапляється це десь у поза 70, час може завмерти на пів на шосту вже після 25 років. І причин цьому безліч.

До твоєї уваги 5 факторів, які можуть добряче вдарити по чоловічому здоров'ю. І, повір, цигарки й алкоголь – далеко не все!

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1. Неправильне харчування

Незбалансована дієта може призводити не тільки до проблем з травленням і зайвою вагою, але і до невдач у справах амурних. Надмірне вживання мучного, жирного м'яса й їжі, багатої трансжирами і холестерином може привести до погіршення кровообігу, в тому числі і в зоні паху. А дефіцит вітамінів і корисних мікроелементів у термічно обробленій їжі знижує синтез статевих гормонів. Встановити баланс можна, додавши до свого раціону рослинну їжу, свіжу зелень і морепродукти. Їж продукти, багаті білками і вітамінами: горіхи, фрукти (цитрусові, гранат, яблука, ананас, виноград), овочі (капуста, селера, авокадо).

Шкідлива їжа вдаряє і по твоїй потенції

2. Куріння

Медичні дослідження виявили, що ризик імпотенції у чоловіків, які курять на 60% вищий, ніж у тих, хто не має цієї звички. Річ у тім, що нікотин, який надходить в організм, звужує судини і зменшує доступ кисню до клітин. Гіпоксія веде до порушення кровообігу і проблем з ерекцією. Також нікотин сприяє уповільненню вироблення тестостерону, через що і знижується сексуальне бажання.

3. Алкоголь

Учені з Медичного факультету Університету Лойола в Іллінойсі прийшли до висновку, що вживання алкоголю зачіпає всі три частини гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі (ГПГ) – системи ендокринних залоз і гормонів, що беруть участь в чоловічій репродукції. Надмірна любов до пінного, біленької й інших алкогольних виробів знижує рівень тестостерону в крові і в цілому змінює кількість допоміжних репродуктивних гормонів, зокрема естрогену – його кількість збільшується. Цей "жіночий" гормон не тільки може призвести до зростання пивного пуза і бюсту, але і пригнічувати тягу до розмноження.

Зловживати алкоголем теж не слід

4. Стрес

Регулярне нервове перенапруження може пригнічувати сексуальну активність і знижувати потяг до партнерки аж до повної байдужості. І при цьому на фізіологічному рівні з організмом може бути повний порядок. У цій ситуації варто розібратися в причинах стресу і постаратися мінімізувати його прояви.

Є ще така штука як СТОСН – синдром тривожного очікування сексуальних невдач. Він може виникнути, якщо в минулому у тебе був негативний сексуальний досвід, і проявлятися безпосередньо в момент близькості з жінкою, коли ні з того ні з сього пропадає ерекція. Тут може допомогти проста розмова з партнеркою або ж візит до сексолога.

5. Нерегулярне та неякісне статеве життя

Усі попередні пункти позначаються на якості та кількості сексу. Утримання, як би не хотілося інцелам, жодним чином не покращує еректильну функцію. Навпаки, регулярні інтим-вправи не тільки позитивно впливають на потенцію, але і позитивно позначаються на стані сперми.

Відмова від сексу негативно впливає на ерекцію

Тож ми рекомендуємо позбуватися не лише шкідливих звичок, а й відповідально ставитися до свого фізичного та психічного здоров'я. Якщо усунути всі негативні чинники, твоє сексуальне життя однозначно буде насиченим і приноситиме задоволення не лише тобі, а й твоїй партнерці.

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