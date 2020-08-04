Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати

Іноді буває так, що в поривах пристрасті ми готові зайнятися сексом будь-де та будь-коли. І аби процес приніс вам задоволення, рекомендуємо звернути увагу на ці прості та важливі правила спонтанного сексу.

Що слід зробити, якщо ви спонтанно захотіли зайнятися сексом?

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1. Вибирайте місця і оглядайте поверхні. За межами ліжка варто бути насторожі. Переконайтеся, що опора для сексу не надто крихка і на ній немає нічого небезпечного. Оцінюйте ризики: контактувати з піском на пляжі або займатися сексом в лісі – не завжди найкраща ідея. Більше про секс на пляжі читайте тут.

2. Користуйтесь контрацепцією. Носіть презервативи у кишені або сумці – це допоможе вихопити їх за секунду. Порив пристрасті не повинен стати причиною незапланованої вагітності або інфекцій, що передаються статевим шляхом.

У вас завжди має бути з собою презерватив

3. Користуйтеся лубрикантом. Навіть при сильному збудженні природне мастило не обов'язково з'явиться швидко і в достатній кількості. Лубрикант знімає цю проблему. Відтак найзручніше носити з собою маленький тюбик зі зручною відкидною кришкою. Найкращий вибір – безбарвний лубрикант, що не залишає слідів на одязі.

4. Носіть з собою серветки. Якщо ви часто займаєтеся сексом поза домом, то навчіться швидко приводити себе до ладу. Секс – це рідини і мастило, а спонтанність часто передбачає не повністю знятий одяг, який надзвичайно легко забруднити. Тому добре, якщо під рукою виявиться вода або хоча б вологі серветки.

5. Забудьте про секс-марафон. Синонім спонтанного сексу – швидкість. Це не той варіант, де задоволення потрібно розтягувати і довго обійматися після. Тут немає часу шукати нові ерогенні зони партнера: усе повинно відбуватися оперативно.

Спонтанний секс має бути швидким

6. Дотримуйтесь законів. Або будьте готові відповісти перед судом. Корисно вивчити закони країни, в яку ви вирушаєте подорожувати. Далеко не скрізь справи йдуть як у мексиканському місті Гвадалахарі, де законодавчо дозволено займатися сексом на вулиці, якщо на вас ніхто не скаржиться. Публічний секс карний не тільки в ОАЕ або Таїланді. Заборони є й у різних країнах, в тому числі європейських. За їх порушення можна отримати високий штраф або навіть тюремний термін. Якщо ви не в курсі законів чужої країни, уникайте сексу в публічних місцях.

7. Не зловживайте алкоголем. Іноді пристрасть накриває, коли вип'єш. Але якщо ви сильно п'яні, то секс навряд чи виявиться феєричним і навіть може завдати проблем. Нетверезі люди частіше забувають про контрацепцію, не піклуються про почуття оточуючих і мають проблеми з законом.

Кохайтеся, бо ви того варті. Але не забувайте, що у поривах пристрасті вам має бути добре, а опісля цього – не має бути проблем ані зі здоров'ям, ані з законом!

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