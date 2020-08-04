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Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
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Іноді буває так, що в поривах пристрасті ми готові зайнятися сексом будь-де та будь-коли. І аби процес приніс вам задоволення, рекомендуємо звернути увагу на ці прості та важливі правила спонтанного сексу.
Що слід зробити, якщо ви спонтанно захотіли зайнятися сексом?
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1. Вибирайте місця і оглядайте поверхні. За межами ліжка варто бути насторожі. Переконайтеся, що опора для сексу не надто крихка і на ній немає нічого небезпечного. Оцінюйте ризики: контактувати з піском на пляжі або займатися сексом в лісі – не завжди найкраща ідея. Більше про секс на пляжі читайте тут.
2. Користуйтесь контрацепцією. Носіть презервативи у кишені або сумці – це допоможе вихопити їх за секунду. Порив пристрасті не повинен стати причиною незапланованої вагітності або інфекцій, що передаються статевим шляхом.
3. Користуйтеся лубрикантом. Навіть при сильному збудженні природне мастило не обов'язково з'явиться швидко і в достатній кількості. Лубрикант знімає цю проблему. Відтак найзручніше носити з собою маленький тюбик зі зручною відкидною кришкою. Найкращий вибір – безбарвний лубрикант, що не залишає слідів на одязі.
4. Носіть з собою серветки. Якщо ви часто займаєтеся сексом поза домом, то навчіться швидко приводити себе до ладу. Секс – це рідини і мастило, а спонтанність часто передбачає не повністю знятий одяг, який надзвичайно легко забруднити. Тому добре, якщо під рукою виявиться вода або хоча б вологі серветки.
5. Забудьте про секс-марафон. Синонім спонтанного сексу – швидкість. Це не той варіант, де задоволення потрібно розтягувати і довго обійматися після. Тут немає часу шукати нові ерогенні зони партнера: усе повинно відбуватися оперативно.
6. Дотримуйтесь законів. Або будьте готові відповісти перед судом. Корисно вивчити закони країни, в яку ви вирушаєте подорожувати. Далеко не скрізь справи йдуть як у мексиканському місті Гвадалахарі, де законодавчо дозволено займатися сексом на вулиці, якщо на вас ніхто не скаржиться. Публічний секс карний не тільки в ОАЕ або Таїланді. Заборони є й у різних країнах, в тому числі європейських. За їх порушення можна отримати високий штраф або навіть тюремний термін. Якщо ви не в курсі законів чужої країни, уникайте сексу в публічних місцях.
7. Не зловживайте алкоголем. Іноді пристрасть накриває, коли вип'єш. Але якщо ви сильно п'яні, то секс навряд чи виявиться феєричним і навіть може завдати проблем. Нетверезі люди частіше забувають про контрацепцію, не піклуються про почуття оточуючих і мають проблеми з законом.
Кохайтеся, бо ви того варті. Але не забувайте, що у поривах пристрасті вам має бути добре, а опісля цього – не має бути проблем ані зі здоров'ям, ані з законом!
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