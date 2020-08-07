Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса

З одного боку, ми вдячні статистиці за те, що вона ось уже багато десятиліть робить наше життя чіткішим, конкретнішим і трішки логічнішим. Але цього разу пані статистика вирішила пройтись по найважливішому для нас – розміру пеніса...

Професор Брюс М. Кінг з Університету Клемсона, що в Південній Кароліні, в липні 2020 опублікував у виданні "Журнал сексуальної і шлюбної терапії" (Journal of Sex and Marital Therapy) воістину викривальну статтю століття.

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Він зазначив, що переважна більшість наукових праць минулого століття, присвячених довжині пеніса, заснована на даних, озвучених респондентами, а не на лабораторних вимірах. І це в корені неправильно.

На думку професора Кінга, на спотворення даних, отриманих за допомогою опитування, впливають два фактори. По-перше, чоловіки, які охоче брали участь в подібних дослідженнях, як правило, мають значні розміри. Це логічно: в конкурсі піаністів в основному беруть участь ті, хто знає, що вміє добре грати на піаніно.

Другий фактор: при опитуванні виникає велика спокуса спотворити дані. Простіше кажучи, набрехати. Навіщо? Як ви напевно знаєте, участь в медичних опитуваннях часто оплачується. А що може бути приємніше, ніж отримати гроші і пофантазувати, що у вас ще й великий пеніс?

Професор Кінг вказує на те, що середній розмір пеніса в дослідженнях, заснованих на опитуваннях, сильно відрізняється від досліджень в лабораторних умовах.

Насправді середній розмір пеніса – від 12,9 до 13,9 см

Так "опитувальні" ереговані пеніси минулого коливаються між 15,5 см і 16,5 см, натомість виміри в лабораторних умовах, що проводилися вже у 2010-х роках, показали, що середня довжина пеніса варіюється у діапазоні від 12,9 см до 13,9 см. Тобто в реальному житті все ще сумніше.

Але найгірше в цій історії не те, що хтось брехав про довжину свого пеніса, а те, що ця так звана середня довжина породила у інших чоловіків зовсім необґрунтоване почуття власної неповноцінності. За даними професора, в середньому від 45% до 68% (у залежності від національності і віку) чоловіків хотіли б мати дещо більший пеніс.

Більшість чоловічих хвилювань про власний пеніс можна було б мінімізувати, якби дослідники перестали цитувати дані про розміри пенісів, отримані під час досліджень-опитувань, – підбиває риску професор Кінг.

Отака оця, малята. Маємо надію, що нове дослідження не стане причиною вашого безсоння ;)

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