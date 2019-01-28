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Названо популярні помилки відомих дієт

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Як правильно дотримуватися дієти - фото 1
Як правильно дотримуватися дієти / pexels

При дотриманні популярних дієт часто припускаються помилок, які призводять до зворотного результату.

Американські дієтологи Ліза Янг і Сандра Дж. Аревало розповіли, що саме при виборі популярних раціонів харчування люди роблять не так.

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Безглютенова дієта

Для дотримання такого раціону часто замість одного шматка звичайного хліба з'їдають два-три без глютену. За словами дієтологів, відсутність цього білка не означає, що в їжі немає жирів і калорій. У продукти без глютену додають більше солі і цукру для смаку, тому один звичайний шматок хліба для тих, хто намагається скинути вагу менш небезпечний.

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Глютенова дієта
Відмова від жирних продуктів

Люди роблять такі ж помилки, як і в безглютеновій дієті: замість звичайного йогурту з'їдають два знежирених, отримуючи подвійну кількість калорій. Також відмова від жирів може бути небезпечною для діабетиків, адже в їжу додають більше цукру.

Органічна дієта

Дієтологи нагадали, що етикетка "organic" означає тільки метод вирощування продукту. У деяких десертах калорій майже у півтора рази більше, ніж в звичайних.

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Органічна дієта
Середземноморська дієта

Навіть дотримуючись раціону зі здоровою їжею потрібно стежити за кількістю калорій. Адже той же стакан горіхів і два авокадо на сніданок в сумі складе 1280 калорій. А якщо вживати п'ять ложок оливкової олії – буде близько 500 калорій.

Вегетаріанська дієта

Вегетаріанці для почуття насичення можуть більше їсти хліба, а також вживати соки, солодку картоплю та інші продукти, в яких високий вміст цукру. Таким чином, замість втрати ваги буде зворотна реакція.

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Джерело: cnn
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