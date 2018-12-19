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Чому варто щодня їсти йогурт

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Корисні властивості йогурту

Науковці назвали вагомі причини не відмовлятись від йогурту у щоденному раціоні.

Американські учені дійшли до висновку, що йогурт має незвичайну властивість поборотись з депресією, а також зміцнити здоров'я.

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Річ у тому, що все завдяки вмісту пробіотиків, що впливають на ділянки мозку, які відповідають за емоцій та біль. Таким чином йогурт знижує їх активність, дозволяючи позбутись стресу. Тому медики радять не забувати про молочні смаколики, які допомагають покращити настрій та самопочуття.

Корисні властивості йогурту - фото 296078
Корисні властивості йогурту

Окрім цього, йогурти мають чимало інших корисних властивостей:

  • Значний вміст кальцію допомагає здоров'ю зубів, нігтів, кісток, волосся, а також міцному сну та нервам.
  • Активні бактерії покращують травлення та відновлюють мікрофлору кишківника.
  • Йогурти є ідеальним продуктом для будь-яких дієт, адже мають малу кількість жирів.
  • Щоденне вживання йогуртів допомагає вивести з організму токсини та шлаки.
  • Йогурт не тільки покращує імунітет, а й уповільнює старіння.

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Джерело: zdorovia.com.u
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