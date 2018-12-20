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Цей фрукт допоможе зробити живіт плоским

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Банани багаті волокнами, які покращують травлення - фото 1
Банани багаті волокнами, які покращують травлення / budofit

Банани допомагають позбутися жиру на животі.

Банани ефективно покращують обмін речовин і зменшують апетит, щоправда, з цією метою вчені рекомендують вживати недозріли, зеленуваті плоди. У них міститься багато речовини, що надовго знижує апетит.

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"Якщо замінити 5% вуглеводів в своєму звичному раціоні на банани з стійким крохмалем, це активізує спалювання жиру на 30%", – повідомили наукові фахівці.

Банани багаті волокнами, які покращують травлення, а також калієм, за рахунок якого з організму інтенсивніше виводиться зайва рідина. Також відмічено, що банани зменшують тягу до цукру і вуглеводів. Медики поділилися результатами проведеного експерименту за участю жінок: виявилося, що при вживанні одного банана двічі на день перед їжею в учасниць протягом двох місяців істотно зменшився живот.

Вчені відзначили той факт, що банани мають щільну і товсту шкірку – вона захищає плоди від проникнення хімікатів, і ця обставина робить процес схуднення більш успішним.

Цей фрукт допоможе зробити живіт плоским - фото 296468
Цей фрукт допоможе зробити живіт плоским

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Джерело: passion
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