Названо популярні напої, які негативно впливають на зубну емаль

Регулярне вживання цих напоїв може призвести до серйозних пошкоджень зубної емалі. До такого висновку дійшли вчені зі Швейцарії. Дізнайтесь, від яких напоїв слід відмовитися, аби не стати постійним клієнтом стоматології.

Співробітники Бернського університету поділилися результатами своїх спостережень. Вчені пов'язують з вживанням деяких напоїв особливо високий ризик пошкодження зубної емалі, і такими напоями вони вважають чай каркаде, алкоголь та різноманітну низькокалорійну газовану воду.

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Регулярне вживання нешкідливих на перший погляд напоїв може призвести до серйозного порушення цілісності зубної емалі людини, аж до повного руйнування, – стверджують дослідники.

Найагресивнішим напоєм для зубної емалі вони вважають чай каркаде. Його висока кислотність діє на емаль зубів як іржа на старе залізо. Що стосується низькокалорійних газованих напоїв, вони за словами вчених шкодять зубам надмірним вмістом лимонної й аскорбінової кислоти, які використовуються в такій газованій воді у ролі стабілізаторів.

Каркаде негативно впливає на зубну емаль

До висновку про шкоду цих напоїв для зубної емалі вчені прийшли, провівши дослідження з використанням видалених зубів, наданих стоматологічними кабінетами. Емаль цих зубів піддавалася впливу зразками різних напоїв. У результаті фахівцями була зроблена низка цікавих висновків.

Наприклад, вони встановили, що на зубну емаль не робить руйнівного впливу вино. Вчені бачать в цьому заслугу винних антиоксидантів поліфенолів. Також було виявлено, що для зубної емалі менш шкідливі енергетичні напої. Хоча цей плюс енергетиків нівелюється тією кількістю можливих несприятливих для організму ефектів, які пов'язані з їх вживанням.

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