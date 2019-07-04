Чи треба видаляти зуби мудрості: відповідь стоматологів

Стоматологи розповіли всю правду про зуби мудрості. Ви здивуєтеся!

Виявилося, людині зовсім не обов'язково йти на видалення зубів мудрості.

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Люди можуть прекрасно себе почувати з зубами мудрості, якщо вони здорові, не доставляють занепокоєння, повністю і правильно прорізалися, доступні для чищення.

У деяких випадках лікарі рекомендують відразу позбутися "вісімок". По-перше, до стоматолога потрібно звернутися при недостатньому прорізуванні, болі і набряку щелепної кістки або ясен, при ризику розвитку карієсу.

По-друге, видалення рекомендують при неправильному розташуванні зубів, наприклад, коренем убік. Через тиск на сусідні зуби відбудеться зміщення всього ряду. У серйозних випадках може знадобитися операція. На відновлення після видалення зазвичай йде близько двох тижнів. На цей період медик може призначити болезаспокійливі і протизапальні препарати.

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