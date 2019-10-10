Названо найкращі гастрономічні напрямки Європи

Ці міста ідеально підходять для гастротурів

Британське видання The Independent склало список найкращих європейських гастрономічних місць для туристів. До нього увійшло вісім напрямків, і серед них – Київ.

Крім Києва, до списку увійшли Марсель, Прованс, Афіни, Ібіца, Валетта, Курмайор і Альта-Бадія.

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Експерти рекомендують київський ресторан "Канапа" на Андріївському узвозі за свинячі вушка, "Спотикач" на Володимирській з його варениками у кольорах прапора України та грузинські ресторани.

У Києві завітайте до Канапи

Якщо будете у Франції, то спробуйте їжу на портовій площі Une Table au Sud Марселі і заходьте на трюфельні ринки у Провансі. На Ібіці відзначили ресторани El Portalon і Lamuella.

У Валлетті хвалять бутік-виноробню San Niklaw Estate, а в Афінах – Souvlaki Row. Найкращі гастронапрямки Італії – гірськолижні курорти Курмайор і Альта-Бадія.

Нагадаємо, що раніше Київ потрапив у ТОП-50 найбільш дружніх міст світу. Представники туристичного порталу Big 7 Travel опублікували рейтинг найбільш дружніх міст світу. Перелік включив 50 міст, а українська столиця виявилася в ньому на 45 позиції. Рейтинг складений з урахуванням думок 1,5 мільйона відвідувачів порталу. До уваги бралася ціла низка критеріїв, враховуючи відношення місцевих жителів до мандрівників, готовність допомагати їм і відкритість до спілкування, а також наявність в містах цікавих місць.

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