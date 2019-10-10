Рейтинг найбільш перевантажених туристичних міст світу

Експерти дослідницької компанії Columbus Direct опублікували рейтинг найбільш перевантажених мандрівниками міст. Дізнайтесь, куди не слід планувати подорожувати, аби змогти насолодитися новими місцями без натовпу допитливих мандрівників?

Фахівці склали рейтинг, виходячи з кількості туристів на квадратну милю на день. З'ясувалося, що найбільш переповненим вважається острів Пхукет у Таїланді, де на кожну квадратну милю (одна квадратна миля дорівнює 2,58999 квадратного кілометра) припадає приблизно п'ять тисяч відвідувачів.

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Пхукет посів першу сходинку в рейтингу

Другу позицію посіло місто Пальма, де на день на кожну квадратну милю в середньому припадає 2,9 тисячі туристів. На третьому рядку розташувалася Паттайя (2,7 тисячі туристів), а на четверту сходинку потрапив Париж (близько тисячі мандрівників на квадратну милю на день).

Крім того, у топ-10 найбільш завантажених туристичних місць потрапили Барселона (605 туристів), Куала-Лумпур (367 туристів), Мілан (344 туристи), Осака (268 туристів), Сінгапур (127 туристів) і Нью-Йорк (119 туристів).

Барселона увійшла у першу десятку завантажених міст

З повним переліком міст можете ознайомитися на цьому сайті.

Раніше з'явилась інформація, що німецьке містечко Герліц пропонує роботу та безкоштовне житло на місяць людям з інших міст і країн. Таким чином сюди сподіваються залучити нових активних жителів. У Герліці розраховують на приїзд людей, котрі працюють віддалено і не прагнуть до мегаполісів. Наразі у місті вільні 7 тисяч квартир. Новим жителям запропонують три квартири і три місці роботи на вибір. Уже прийняли заявки від 150-ти осіб – з сім'ями і поодинці.

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