Київ попав у ТОП-50 найбільш дружніх міст світу

Представники туристичного порталу Big 7 Travel опублікували рейтинг найбільш дружніх міст світу. Перелік включив 50 міст, а українська столиця виявилася в ньому на 45 позиції.

Рейтинг був складений з урахуванням думок 1,5 мільйона відвідувачів порталу. До уваги бралася ціла низка критеріїв, враховуючи відношення місцевих жителів до мандрівників, готовність допомагати їм і відкритість до спілкування, а також наявність в містах цікавих місць.

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Ванкувер

Перше місце зайняв канадський Ванкувер. Слідом за ним малайзійський Куала-Лумпур, а замкнув трійку лідерів Брюгге у Бельгії. Київ же опинився у переліку на 45 позиції, обігнавши дві інших столиці – Рим і Берлін.

А у ТОП-10 також увійшли Тайбей (Тайвань), Гамбург (Німеччина), Дублін (Ірландія), Крайстчерч (Нова Зеландія), Нешвілл (Теннессі в США), Сан-Паулу (Бразилія) і Глазго (Шотландія).

Куала-Лумпур

Брюгге

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