На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
- 6
Всесвітня організація з туризму опублікувала рейтинг напрямків, популярність яких серед туристів несподівано зросла. Дізнайтесь, які країни мають всі шанси стати трендовими у наступному році.
Найбільший ріст туристичного потоку продемонстрував Еквадор. У країну прибуло на 51% більше туристів, ніж раніше. Успіх країни пояснюється в основному інтересом до Галапагоських островів.
І ще: Названо "найсильніші" паспорти світу: Україна трішки піднялась
На другому місці – Іран. В'їзний турпотік зріс на 49,9% і склав 7,3 млн осіб. Звичайно, в порівнянні з найбільш відвідуваною країною світу Францією з її 89 млн, цифра може викликати легку усмішку, але вона збільшується швидко та суттєво.
Третій – Єгипет з приростом числа гостей на 36%. Ці цифри свідчать про відродження туристичної галузі після кризи. Мандрівники повертаються на тлі відносно спокійною політичної ситуації.
ТОП-10 країн, у яких суттєво виріс потік туристів:
- Еквадор + 51
- Іран + 49,9
- Єгипет + 36
- Уганда + 31,9%,
- Непал + 24%,
- Словенія + 23%,
- Палестина +20,5,
- В'єтнам +19,9,
- Грузія +16,9,
- Південна Корея + 15,1%.
Усі ці країни продовжать нарощувати обсяги туристів, тому ми рекомендуємо не зволікати й відвідати їх до того, поки їх не заполонили десятки мільйонів відвідувачів зі всього світу.
Читайте також: 10 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
14:52Найменший Fiat перетворили на гоночний спорткар
-
14:33У Саудівській Аравії неодруженим парам дозволили разом жити в готелі
-
14:13Названо найпідступніші алкогольні поєднання: похмілля гарантовано
-
13:44Apple запустила програму безкоштовного ремонту iPhone 6s: перевірте свій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:12Toyota Supra проти BMW M2 Competition: дивіться епічну гонку двох спорткарів
-
12:43Coca-Cola представила пляшку з океанічного пластику
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
11:42Джастін і Хейлі Бібер знялись у стильному кампейні Calvin Klein: ефектний ролик
-
11:13Дерматолог розповів, як часто можна використовувати дезодорант
-
10:42Як працює швидка зарядка в смартфоні OnePlus 7T
-
10:14Porsche показала весь процес складання електромобіля Taycan
-
09:42X-фактор підкорила зірка 90-х з гурту Аква Віта: відео виступу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:13Бокс Дерев'янченко – Головкін: результат бою, відео онлайн
-
08:54Шедеври природної архітектури в об'єктиві талановитого фотографа
-
08:31Електричний кросовер Tesla Model Y зняли на тестах
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:51Найкрасивіші будівлі Азії з висоти пташиного польоту
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
21:10Прості способи позбутися осінньої хандри
-
21:006 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Наречена Холостяка Нікіти Добриніна зняла з себе все
-
20:14Чотири кольори, які категорично не можна використовувати у спальні
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі
- 05 жовтня
-
21:22Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
-
19:15Як виглядає Геля без Сердючки: фото
-
16:21Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
-
12:28Які фрази у жодному випадку не можна казати знакам Зодіаку
-
08:15Погода в Україні 5-6 жовтня: зима близько
- 04 жовтня
-
22:505 поширених помилок, яких допускають чоловіки під час сексу
-
20:4510 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати