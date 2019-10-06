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Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році

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Перша позиція за Еквадором - фото 1
Перша позиція за Еквадором

Всесвітня організація з туризму опублікувала рейтинг напрямків, популярність яких серед туристів несподівано зросла. Дізнайтесь, які країни мають всі шанси стати трендовими у наступному році.

Найбільший ріст туристичного потоку продемонстрував Еквадор. У країну прибуло на 51% більше туристів, ніж раніше. Успіх країни пояснюється в основному інтересом до Галапагоських островів.

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На другому місці – Іран. В'їзний турпотік зріс на 49,9% і склав 7,3 млн осіб. Звичайно, в порівнянні з найбільш відвідуваною країною світу Францією з її 89 млн, цифра може викликати легку усмішку, але вона збільшується швидко та суттєво.

Третій – Єгипет з приростом числа гостей на 36%. Ці цифри свідчать про відродження туристичної галузі після кризи. Мандрівники повертаються на тлі відносно спокійною політичної ситуації.

Еквадор приваблює Галапагоськими островами - фото 359842
Еквадор приваблює Галапагоськими островами

ТОП-10 країн, у яких суттєво виріс потік туристів:

  1. Еквадор + 51
  2. Іран + 49,9
  3. Єгипет + 36
  4. Уганда + 31,9%,
  5. Непал + 24%,
  6. Словенія + 23%,
  7. Палестина +20,5,
  8. В'єтнам +19,9,
  9. Грузія +16,9,
  10. Південна Корея + 15,1%.

Усі ці країни продовжать нарощувати обсяги туристів, тому ми рекомендуємо не зволікати й відвідати їх до того, поки їх не заполонили десятки мільйонів відвідувачів зі всього світу.

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Джерело: IFP News
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