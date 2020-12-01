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Ароматна і смачна вечеря за 20 хвилин: простий рецепт

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Смачні спагеті на вечерю - фото 1
Смачні спагеті на вечерю / comfortclub

Якщо, у вас ввечері мало сил і часу, щоб приготувати повноцінну вечерю на всю сім'ю, то цей рецепт буде для вас паличкою-виручалочкою. Всього за 15-20 хвилин ви приготуєте найсмачнішу страву!

Нам знадобиться:

  • Куряче філе 300-400 г
  • Спагеті 200 г
  • Борошно 2 ст.л.
  • Томат 300 мл
  • Часник 2 зубчики
  • Копчена паприка 1/2 ч.л.
  • Приправа для курки 1/2 ч.л.
  • Сіль
  • Перець
  • Рослинна олія для смаження

Як приготувати смачну вечерю:

  1. У звичайний целофановий пакет висипаємо борошно, копчену паприку і приправу для курки. Також додаємо сіль і суміш перців за смаком. Далі в пакет викладаємо курячого філе, порізане на невеликі шматочки і загортаємо його.
  2. Потім добре трусимо пакет, щоб панірування рівномірно розподілилося. У цей час відварюємо спагеті. Пательню злегка змащуємо олією і обсмажуємо курку приблизно 3-4 хвилини на сильному вогні.
  3. Потім викладаємо її в тарілку, а на цій олії обсмажуємо часник. До нього виливаємо томат, додаємо сіль і чорний мелений перець за смаком. Доводимо до кипіння, як закипить викладаємо в сковороду куряче філе і тушкуємо ще приблизно 2 хвилини.
  4. Далі в пательню до курки і томату викладаємо спагеті, перемішуємо і залишаємо ще на кілька хвилин. В самому кінці для краси можна додати свіжу зелень. Смачного!
Ароматна і смачна вечеря за 20 хвилин: простий рецепт - фото 437543

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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