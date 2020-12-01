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Ароматна і смачна вечеря за 20 хвилин: простий рецепт
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Якщо, у вас ввечері мало сил і часу, щоб приготувати повноцінну вечерю на всю сім'ю, то цей рецепт буде для вас паличкою-виручалочкою. Всього за 15-20 хвилин ви приготуєте найсмачнішу страву!
Нам знадобиться:
- Куряче філе 300-400 г
- Спагеті 200 г
- Борошно 2 ст.л.
- Томат 300 мл
- Часник 2 зубчики
- Копчена паприка 1/2 ч.л.
- Приправа для курки 1/2 ч.л.
- Сіль
- Перець
- Рослинна олія для смаження
Як приготувати смачну вечерю:
- У звичайний целофановий пакет висипаємо борошно, копчену паприку і приправу для курки. Також додаємо сіль і суміш перців за смаком. Далі в пакет викладаємо курячого філе, порізане на невеликі шматочки і загортаємо його.
- Потім добре трусимо пакет, щоб панірування рівномірно розподілилося. У цей час відварюємо спагеті. Пательню злегка змащуємо олією і обсмажуємо курку приблизно 3-4 хвилини на сильному вогні.
- Потім викладаємо її в тарілку, а на цій олії обсмажуємо часник. До нього виливаємо томат, додаємо сіль і чорний мелений перець за смаком. Доводимо до кипіння, як закипить викладаємо в сковороду куряче філе і тушкуємо ще приблизно 2 хвилини.
- Далі в пательню до курки і томату викладаємо спагеті, перемішуємо і залишаємо ще на кілька хвилин. В самому кінці для краси можна додати свіжу зелень. Смачного!
Це смачно: Глінтвейн з медом і апельсином, щоб зігрітися у холодну пору року
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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