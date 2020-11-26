Блогерка зварила овочі в посудомийці і шокувала фанатів (відео)

Домогосподарка вирішила показати черговий лайфхак з посудомийкою, який далеко не всім здався корисним. Якщо ви коли-небудь шукали креативні способи зварити овочі, то це один із них.

Американка Шеннон Л. Доерті не лише виховує трьох дітей, а й веде профіль у TikTok, де ділиться своїми буднями та різноманітними лайфхаками.

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Нещодавно жінка привернула до себе увагу доволі нестандартним підходом до того, як зварити велику кількість овочів. Забудьте про каструлі, пароварки чи мікрохвильові печі, адже Шеннон випробувала власну посудомийну машину для такої місії.

Звісно ж, спершу вона підготувала всі овочі, поклала їх у банки та залила водою. А вже тоді банки відправились у посудомийку, де пройшли стандартний цикл миття. Місія пройшла доволі успішно, але користувачів турбує, навіщо взагалі потрібен такий лайфхак, адже приготування забирає значно більше часу і взагалі виглядає не дуже приємно для гостей Шеннон. Але це не завадило блогерці зібрати понад 300 тисяч переглядів!

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