Названа найпопулярніша різдвяна пісня: її знають усі

Організація рекордів Гіннесса удостоїла Мерайю Кері трьох нагород за пісню 1994 року All I Want for Christmas Is You. Про це зірка з гордістю розповіла у своєму Instagram.

Щороку перед зимовими святами пісня All I Want for Christmas Is You входить у світові хіт-паради.

У книзі рекордів Гіннеса 2020 року вона має з'явиться відразу в трьох номінаціях: найпопулярніша святкова пісня в хіт-параді Hot 100; трек, який найчастіше програвали на інтернет-платформі потокового аудіо Spotify за 24 години (понад 10,8 мільйонів разів в грудні 2018 року); різдвяна пісня, яка протрималася найбільше тижнів в британському чарті Top 10.

Кері прийняла нагороду на сцені під час свого різдвяного шоу в Лас-Вегасі. У Instagram зірка написала, що була така рада, що запросила представника Гіннесса приєднатися до неї в завершенні виступу.

