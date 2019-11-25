MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні

Український серіал "Новенька" стартує на Новому каналі вже 26 листопада. Саундтрек до стрічки написав улюбленець молоді MELOVIN. Слухайте пісню "На хайпі" та вчіть текст запальної новинки!

Пісня "На хайпі" ввійшла в новий альбом MELOVIN'а – "Octopus" під назвою "Your Entertainment", але спеціально для молодіжного серіалу "Новенька" трек переклали українською.

Це цікаво: Дата виходу та графік серій серіалу "Новенька"

"Я задоволений текстом, який ідеально підходить під формат і ідею "Новенької". Кінцевий варіант читали і узгоджували разом, адже відчуваю відповідальність за слова, які, я переконаний, будуть наспівувати люди! Думаю, що "На хайпі" вистрелить!" – поділився Костя Бочаров (MELOVIN).

Слухати онлайн офіційний саундтрек серіалу "Новенька":

У кліпі "На хайпі" використані кадри зі молодіжного серіалу, де показаний виступ шкільного гурту "Банда". Лідер цієї групи, головний герой Роман Журавський співає голосом MELOVIN'а.

Серіал "Новенька" – молодіжна мелодрама з елементами детективу, у якій йдеться про музику, любов і наркотики... Діти поводяться, як дорослі, а дорослі – як діти. Історія стрічки розгортається в елетній приватній школі, куди потрапляє новенька – шістнадцятирічна Віра з простої сім'ї. Дівчина закохується у мажора Романа, але при цьому вона змушена шпигувати за ним. Підлітки опиняються у центрі закрученої детективної інтриги.

Оригінальна версія саундтреку Your Entertainment:

Текст і слова пісні MELOVIN – На хайпі

Як сонце лягає спати

Вогні для крутого паті

Запалюю я щоночі

Відриватись знову хочу

Лечу я на хвилі драйву

Прокачують децибели

Немає крутіше кайфу

Ніж коли стою на сцені

Приспів:

Кожен крок мій – це тисяча лайків

Кожен погляд – це сотня постів

Інстабог – це коли я на хайпі

Я на хайпі , є-є-є

Покажи мені всі свої сторіз

Що ти хейтиш і що тобі пруф

І якщо ти не кул, то я сорі

Тільки хайп – мій друг

Якщо доторкнусь рукою

У відповідь тільки смайли

Розгадуй мої профайли

І до ранку я з тобою

На серці складні паролі

Ти спробуй розшифрувати

Який аватар по ролі

Нам сьогодні одягати...

Приспів.

Меловін

Слухайте також: Музика серіалу Перші ластівки