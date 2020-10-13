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Названа кулінарна звичка, що допоможе вберегтися від серцевих хвороб

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Сіль - фото 1
Сіль / prostranstvo

Європейське бюро ВООЗ опублікувало на своєму сайті рекомендації, в яких мова йде про необхідність на 30 відсотків скоротити споживання натрієвої солі. І навіть поставлено конкретне завдання: зробити це до 2025 року.

Річ у тому, що через зайву кількість натрієвої солі організм утримує рідину, а це веде до виникнення набряків і підвищення артеріального тиску. Гіпертензія, як відомо, може бути причиною серцево-судинних захворювань.

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Економічна вигода

Якщо врахувати, що в багатьох країнах зі страховою медициною показники здоров'я піддаються оцінці з економічної точки зору, то стає ясно: зменшення солоності продуктів вигідне для держави. Вигідно недосолювати їжі і для кожної конкретної сім'ї. Набагато рідше виникатимуть критичні стани, коли необхідний виклик швидкої допомоги, не так часто буде потрібно госпіталізація в стаціонар.

Калієва сіль корисніша за натрієву

У багатьох країнах скорочення споживання солі стало національною стратегією. Щоб люди розуміли, для чого це робиться, в пресі і на телебаченні фахівці пояснюють, чим небезпечна натрієва сіль, чому її варто замінювати калієвою або магнієвою. Органи епіднагляду перевіряють маркування продуктів харчування, з'ясовуючи, чи вказує виробник, які мікроелементи містяться в пачці солі.

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Джерело: inmyroom
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