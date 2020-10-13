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Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"

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Смачний сніданок - фото 1
Смачний сніданок / nambafood

Готувати ліниві чебуреки дуже просто, а виходить шалено смачно. Звичайно, "чебуреки" в лапках, але щось спільне у цих страв точно є!

Продукти (на 3 порції):

  • Тушковане м'ясо 1 баночка
  • Коржик пшеничний 3 шт.
  • Сир 150-200 г
  • Зелень

Як готувати:

  1. Відкриваємо банку з м'ясом. За основу беремо пшеничні коржі, можна готові. Також можна взяти звичайний лаваш, якщо занадто тонкий, то рекомендуємо класти його у два шари.
  2. На половину коржа викладається натертий сир. Потім тушкованка, зелень і знову сир. Коржик звертаємо навпіл і обсмажуємо на сухій пательні з двох сторін. Вогонь середній.
  3. Замість тушкованки можна взяти будь-яке готове м'ясо. Можна і з рибою приготувати. Але смачніше і швидше саме з м'ясом. Подавати краще відразу. Хоча смачно і в холодному вигляді. Можна загорнути і взяти з собою на роботу. Смачного!
Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві 'чебуреки' - фото 429965

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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