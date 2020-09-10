Дієтологиня з Австралії розповіла, що категорично не можна їсти на сніданок

Австралійська дієтологиня назвала найжахливіший для здоров'я сніданок. Сьюзі Барелл назвала два продукти, які вона дуже не радить їсти зранку, і пояснила чому.

Так, найшкідливішими продуктами для ранкового прийому їжі, на думку експерта, є піта та солодкі хрусткі пластівці. Річ у тому, що в піті шалено багато вуглеводів. Вони сильно підвищують рівень цукру в крові. Дуже рекомендується відмовитися й від солодких хрустких пластівців. Їх не слід вживати вранці ні дітям, щоб вони не звикали до великої кількості солодкого, ні дорослим.

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За словами дієтолога, в таких пластівцях мало харчових волокон, вони не можуть наситити людину надовго. Експерт з харчування зазначає, що якщо ви звикли снідати солодкими пластівцями, краще замініть їх на корисну гранолу. Додавайте туди фрукти, мед та ягоди.

Відмінним і корисним варіантом сніданку може стати яєчня з овочами і тости з цільнозернового хліба.

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