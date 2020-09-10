На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дієтологиня з Австралії розповіла, що категорично не можна їсти на сніданок
-
- 62
Австралійська дієтологиня назвала найжахливіший для здоров'я сніданок. Сьюзі Барелл назвала два продукти, які вона дуже не радить їсти зранку, і пояснила чому.
Так, найшкідливішими продуктами для ранкового прийому їжі, на думку експерта, є піта та солодкі хрусткі пластівці. Річ у тому, що в піті шалено багато вуглеводів. Вони сильно підвищують рівень цукру в крові. Дуже рекомендується відмовитися й від солодких хрустких пластівців. Їх не слід вживати вранці ні дітям, щоб вони не звикали до великої кількості солодкого, ні дорослим.
І ще: Спеціаліст назвав варіанти ідеальних сніданків для схуднення
За словами дієтолога, в таких пластівцях мало харчових волокон, вони не можуть наситити людину надовго. Експерт з харчування зазначає, що якщо ви звикли снідати солодкими пластівцями, краще замініть їх на корисну гранолу. Додавайте туди фрукти, мед та ягоди.
Відмінним і корисним варіантом сніданку може стати яєчня з овочами і тости з цільнозернового хліба.
Читайте також: 4 методи, які допоможуть вгамувати відчуття голоду
-
12:54Зухвало-сексуально: Демі Роуз підірвала мережу голими фото (18+)
-
12:32Ці продукти підсилюють вироблення організмом гормону молодості
-
12:16SpaceX показала незвичайне відео запуску і приземлення Falcon 9: кадри з борту ракети
-
11:49Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото
-
11:21Даша Астаф'єва повністю оголила груди в еротичній білизні: інтимні фото (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:48Дієтологиня з Австралії розповіла, що категорично не можна їсти на сніданок
-
10:20Учитель здивував мережу геніально простим математичним прийомом: відео підірвало TikTok
-
09:47Супермодель приміряла боді, який носила 30 років тому: спокусливі фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня
-
08:50Розкішний гіперкар Bugatti розбили в ефектному ДТП: епічне відео
-
08:24Спеціаліст назвав варіанти ідеальних сніданків для схуднення
-
07:53Названо найпопулярніший додаток у світі
-
07:21Jeep відкрив найекстремальніший мотель у світі: аж дух перехоплює
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 09 вересня
-
21:52Перепічкою й не пахне: у Києва з'явиться свій аромат
-
21:2010 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Як за останні 20 років змінювалась популярність мобільних ОС: відео
-
20:21Кінець епохи: стало відомо, що реаліті-шоу Сімейство Кардашян закривають
-
19:54Науковці назвали препарат, який змушує нас ризикувати
-
19:39Microsoft анонсувала вихід найменшого Xbox: названа ціна
-
19:23Чемпіон Формули-1 розповів про авто своєї мрії: його звинуватили у лицемірстві
-
19:11Як просто зменшити вагу валізи: корисні поради для мандрівників
-
18:56Samsung розповіла про унікальні фішки складного Galaxy Z Fold 2
-
18:45Манчестер Юнайтед представив незвичайний комплект форми: у мережі почали з'являтися меми
-
11:49Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня
-
07:53Названо найпопулярніший додаток у світі
- 09 вересня
-
21:52Перепічкою й не пахне: у Києва з'явиться свій аромат
-
18:33ТОП-9 речей, які ніколи не роблять розумні люди
-
15:33Чому не можна дарувати годинник: прикмети і значення подарунка
-
13:58Премія Оскар: як виглядають нові вимоги для найкращого фільму
-
11:15Міжнародний день краси: Вгадай конкурсні титули цих краль!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня
- 08 вересня
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
18:00Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
-
16:00Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція
-
14:31Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"
-
11:15Міжнародний день грамотності: Перевір, наскільки ти вправний в українській мові
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня
- 07 вересня
-
21:26Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
19:0810 психологічних трюків, які варто знати кожному
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня
-
08:23Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:23Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
- 06 вересня
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй