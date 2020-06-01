Навіть кубики видно: Тіна Кароль оголила пружний животик на нових фото

Українська поп-зірка Тіна Кароль вразила шанувальників ідеальною фігурою. Схоже, на карантині співачки не ледарює, а продовжує працювати над своїм тілом. Виконавиця у чудовій формі – дивіться самі!

Нові відверті фото Тіна Кароль опублікувала в Instagram. На знімках артистка позує в чорному топі, що оголює животик, та довгій чорній спідниці. Судячи з усього, кадри зроблені на подвір'ї співачки.

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Шанувальники у захваті від стрункої фігури Тіни. "Сліпуча", "Вогонь", "Розкішна", "Ідеальна" – у коментарях фани не жаліють компліментів на адресу своєї улюблениці. Зацініть і ви!

instagram.com/tina_karol/

У підписі до публікації Тіна Кароль похвалилась новою нагородою, адже її дует з Юлією Саніною "Вільна" став "Баладою року" за версією премії Золота Жар-птиця. Вітаємо обох зірок із заслуженою винагородою!

Тіна Кароль

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