Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії

31 травня українська музична премія "Золота жар-птиця" назвала імена переможців у 2020 році. У зв'язку з ситуацією, пов'язаною з коронавірусом, церемонія вручення нагород, організатором якої є канал М2, відбулася у прямому ефірі телеканалу. Дізнайтеся, хто з артистів отримав звання найкращих!

Премію "Золота жар-птиця 2020" вручають у 10 номінаціях, при цьому визначення переможців проходить у два етапи. Номінантами на нагороду стають по 5 артистів у кожній категорії, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 за березень 2019-2020.

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Далі список номінантів потрапляє до журі, яке шляхом індивідуального голосування і визначає переможців. Ось які результати музичної премії оголосили 31 травня!

Золота жар-птиця 2020: дивитися онлайн трансляцію церемонії:

Золота жар-птиця 2020: список переможців

СПІВАЧКА РОКУ

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тіна Кароль

NK | Настя Каменських

Злата Огнєвіч

СПІВАК РОКУ

Віталій Козловський

Сергiй Бабкiн

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГУРТ

Время и Стекло

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГУРТ

Антитіла

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Воплі Відоплясова

СКАЙ

ХІТ РОКУ

Сергій Бабкін – Моє кохання

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменських – Обіцяю

MÉLOVIN – Ти

Злата Огнєвіч – Солодка кара

КЛІП РОКУ

TARABAROVA – Мені казково

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Тіна Кароль – Вабити

THE HARDKISS – Жива

Michelle Andrade – Не знаю

БАЛАДА РОКУ

THE HARDKISS – Хто, як не ти

ДОРОШ – Де ти є

Антитіла – Буде син

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНИЙ ХІТ

Олег Винник – Роксолана

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Андріана – Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО

Наталка Карпа – Гойдай

ДЕНС-ХІТ

Время и Стекло – Дим

Артем Пивоваров – 2000

Kishe – #LOVE

Bakun & Ірина Федишин – Просто Танцюй

Michelle Andrade – Не знаю

ІНДІ

LAUD

KADNAY

Jamala feat. alyona alyona

TVORCHI

Shy & Pianoбой

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