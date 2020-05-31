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Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії

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Оголошено переможців премії Золота Жар-птиця 2020 - фото 1
Оголошено переможців премії Золота Жар-птиця 2020

31 травня українська музична премія "Золота жар-птиця" назвала імена переможців у 2020 році. У зв'язку з ситуацією, пов'язаною з коронавірусом, церемонія вручення нагород, організатором якої є канал М2, відбулася у прямому ефірі телеканалу. Дізнайтеся, хто з артистів отримав звання найкращих!

Премію "Золота жар-птиця 2020" вручають у 10 номінаціях, при цьому визначення переможців проходить у два етапи. Номінантами на нагороду стають по 5 артистів у кожній категорії, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 за березень 2019-2020.

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Далі список номінантів потрапляє до журі, яке шляхом індивідуального голосування і визначає переможців. Ось які результати музичної премії оголосили 31 травня!

Золота жар-птиця 2020: дивитися онлайн трансляцію церемонії:

Золота жар-птиця 2020: список переможців

СПІВАЧКА РОКУ

Michelle Andrade
TARABAROVA
Тіна Кароль
NK | Настя Каменських
Злата Огнєвіч

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407374

СПІВАК РОКУ

Віталій Козловський
Сергiй Бабкiн
MÉLOVIN
Олег Винник
Kishe

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407373

ПОП-ГУРТ

Время и Стекло
TamerlanAlena
DZIDZIO
KAZKA
MOZGI

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407366

РОК-ГУРТ

Антитіла
THE HARDKISS
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Воплі Відоплясова
СКАЙ

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407371

ХІТ РОКУ

Сергій Бабкін – Моє кохання
Время и Стекло – Дим
NK | Настя Каменських – Обіцяю
MÉLOVIN – Ти
Злата Огнєвіч – Солодка кара

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407372

КЛІП РОКУ

TARABAROVA – Мені казково
NK | Настя Каменських – Обіцяю
Тіна Кароль – Вабити
THE HARDKISS – Жива
Michelle Andrade – Не знаю

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407375

БАЛАДА РОКУ

THE HARDKISS – Хто, як не ти
ДОРОШ – Де ти є
Антитіла – Буде син
Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна
Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407367

НАРОДНИЙ ХІТ

Олег Винник – Роксолана
NK | Настя Каменських – Обіцяю
Андріана – Ча Ча Ча
KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
Наталка Карпа – Гойдай

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407370

ДЕНС-ХІТ

Время и Стекло – Дим
Артем Пивоваров – 2000
Kishe – #LOVE
Bakun & Ірина Федишин – Просто Танцюй
Michelle Andrade – Не знаю

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407364

ІНДІ

LAUD
KADNAY
Jamala feat. alyona alyona
TVORCHI
Shy & Pianoбой

Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії - фото 407361

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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