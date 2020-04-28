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Тіна Кароль вразила мережу відвертою сукнею: спокусливе фото

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників відвертим вбранням. Знімком зірка поділилася не своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому кадрі Тіна Кароль позувала сидячи на стільці біля рояля. На задньому фоні видно розставлені на підлозі свічки.

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Зірка приміряла вечірнє чорне плаття оригінального крою, родзинкою якого було вкрай відверта зона декольте. Верх сукні виконаний у вигляді бюстгальтера з бретелями-ланцюжками, які з'єднані з основою наряду відразу під грудьми.

У коментарі співачка розповіла про фінал вокального шоу Голос країни, в якому виграв її учасник.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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