Тіна Кароль вразила мережу відвертою сукнею: спокусливе фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила шанувальників відвертим вбранням. Знімком зірка поділилася не своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому кадрі Тіна Кароль позувала сидячи на стільці біля рояля. На задньому фоні видно розставлені на підлозі свічки.

І ще: Наталя Могилевська розбурхала шанувальників пікантним образом без білизни

Зірка приміряла вечірнє чорне плаття оригінального крою, родзинкою якого було вкрай відверта зона декольте. Верх сукні виконаний у вигляді бюстгальтера з бретелями-ланцюжками, які з'єднані з основою наряду відразу під грудьми.

У коментарі співачка розповіла про фінал вокального шоу Голос країни, в якому виграв її учасник.

Читайте також: Абсолютно гола: Даша Астаф'єва поділилася вкрай відвертими знімками (18+)