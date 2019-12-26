Науковці знайшли безпечний метод боротьби з пластиком

Жуки Tenebrio і Tribolium – великий і малий борошняні хрущаки – вважаються шкідниками. Справді, вони поселяються в борошні і хлібопродуктах, пошкоджують їх, а також крупи. Навіть поліетиленова упаковка не завжди захищає їх від хрущаків, які здатні поїдати і пластик.

На цю їх особливість звернули увагу стенфордські біологи на чолі з Вейміном Ву: завдяки їм жуки-шкідники можуть виявитися корисними у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища.

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Ще кілька років тому Веймін Ву і його команда виявили, що жуки здатні поїдати різні види пластику, включаючи навіть полістирол. Цей матеріал вкрай складно переробляти, хоча природі він завдає особливої ​​шкоди через часте додавання вогнезахисної речовини гексабромціклододекана, токсичного для людей і тварин. Тим часом щорічно у довкілля його викидають десятки мільйонів тонн.

Варто зауважити, що хрущаки приносять користь вже сьогодні. Вони невибагливі і здатні на швидке розмноження, а також харчуються практично всім підряд. Хрущаки широко розводяться для отримання білкової підгодівлі для сільськогосподарських тварин – від курей до риб і креветок. Тому потрібно відповісти на питання про безпеку не тільки поїдання пластика жуками, а й про те, чи не накопичується в них гексабромціклододекан, здатний зробити комах небезпечними для подальшого використання.

Ці жуки можуть врятувати всіх від надмірної кількості пластику

Тому залишалося неясним, наскільки безпечно поглинання полістиролу жуками-хрущаками та наскільки вони взагалі здатні засвоювати його. Щоб з'ясувати це, вчені згодовували хрущакам фрагменти полістиролу в контрольованих лабораторних умовах. Моніторинг показав, що продукти його перетравлення на 90 відсотків виділялися через добу після поїдання та повністю – через дві доби. Близько половини поглиненої маси полімеру виходило крихітними напіврозкладеними фрагментами, друга половина засвоювалася організмом.

Жуки, що харчувалися полістиролом зі звичайною добавкою гексабромціклододекана, виглядали абсолютно здоровими. За оцінками вчених, в їх організмі залишалося не більше 0,27 відсотка поглиненого токсину. Більш того, білоногі тихоокеанські креветки Litopenaeus vannamei, які широко розводяться в їжу, також не демонстрували ніяких ознак отруєння, якщо самі харчувалися хрущаками, які їли пластик.

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