Про Грету Тунберг знімуть документальний фільм

Стрімінгова платформа Hulu збирається випустити документальний фільм про 16-річну екоактивістку Грету Тунберг. Нагадаємо, що нещодавно журнал Time назвав її "Людиною року".

Планується, що документальна стрічка про Грету Тунберг вийде у 2020 році.

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Режисером проєкту став Натан Гроссман. Раніше він спеціально відправився разом з Гретою у подорож на парусному човні з Європи у США для участі в кліматичному саміті ООН.

Фільм розповість історію дівчинки, яка стала обличчям кліматичних протестів у всьому світі. В "Греті" покажуть, як з невеликих шкільних страйків Тунберг вдалося ініціювати світовий рух, отримати Нобелівську номінацію та змусити політиків рахуватися з думкою підлітків, які думають про майбутнє більше, ніж дорослі при владі.

Щаслива Грета нарешті повернулась додому:

Раніше в мережу Грета Тунберг виклала фото, на якому показала, як подорожує додому. 16-річна активістка їхала Німеччиною на підлозі у тамбурі поїзда.

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