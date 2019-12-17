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Про Грету Тунберг знімуть документальний фільм

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Грета Тунберг надихнула на зйомку документалки - фото 1
Грета Тунберг надихнула на зйомку документалки / gettyimages

Стрімінгова платформа Hulu збирається випустити документальний фільм про 16-річну екоактивістку Грету Тунберг. Нагадаємо, що нещодавно журнал Time назвав її "Людиною року".

Планується, що документальна стрічка про Грету Тунберг вийде у 2020 році.

І ще: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

Режисером проєкту став Натан Гроссман. Раніше він спеціально відправився разом з Гретою у подорож на парусному човні з Європи у США для участі в кліматичному саміті ООН.

Фільм розповість історію дівчинки, яка стала обличчям кліматичних протестів у всьому світі. В "Греті" покажуть, як з невеликих шкільних страйків Тунберг вдалося ініціювати світовий рух, отримати Нобелівську номінацію та змусити політиків рахуватися з думкою підлітків, які думають про майбутнє більше, ніж дорослі при владі.

Щаслива Грета нарешті повернулась додому:

Раніше в мережу Грета Тунберг виклала фото, на якому показала, як подорожує додому. 16-річна активістка їхала Німеччиною на підлозі у тамбурі поїзда.

Читайте також: Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала

Джерело: Deadline
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