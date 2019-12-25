Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Як глобальне потепління впливає на розумові здібності

  • 16
Як екологія впливає на роботу мозку - фото 1
Як екологія впливає на роботу мозку

Проблеми глобального потепління настільки серйозні, що тануть не лише льодовики, а й показники роботи мозку людей. Не вірите? Це підтвердили дослідники зі США.

Команда американських науковців з Університету Колорадо, Боулдер, Колорадської школи громадського здоров’я та Університету Пенсильванії показала, як зміни клімату впливають на когнітивні здібності людей, і результати невтішні.

І ще: Науковці розповіли, чому вірянам живеться легше, ніж іншим

Дослідники змоделювали різні версії майбутнього планети, розміщуючи піддослідних студентів в аудиторії з різною кількістю кисню. Варто відзначити, що через потепління у повітрі виникає значно більше CO2, і це доволі серйозно.

З'ясувалось, що в кабінетах, де був високий вміст вуглекислого газу в повітрі, добровольці значно гірше виконували завдання. Учені припускають, що це через брак кисню, адже мозок не може функціонувати у звичному режимі. Відповідно до прогнозів, вже до 2100 року розумові здібності людей можуть погіршитись на 25%, а з часом і до 50%.

Як екологія впливає на роботу мозку - фото 376278
Як екологія впливає на роботу мозку

Читайте також: Гігантський льодовик безупинно стікає в океан: відео

Джерело: iod.media
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 661
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 517
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1971222
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука