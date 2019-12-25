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Як глобальне потепління впливає на розумові здібності
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Проблеми глобального потепління настільки серйозні, що тануть не лише льодовики, а й показники роботи мозку людей. Не вірите? Це підтвердили дослідники зі США.
Команда американських науковців з Університету Колорадо, Боулдер, Колорадської школи громадського здоров’я та Університету Пенсильванії показала, як зміни клімату впливають на когнітивні здібності людей, і результати невтішні.
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Дослідники змоделювали різні версії майбутнього планети, розміщуючи піддослідних студентів в аудиторії з різною кількістю кисню. Варто відзначити, що через потепління у повітрі виникає значно більше CO2, і це доволі серйозно.
З'ясувалось, що в кабінетах, де був високий вміст вуглекислого газу в повітрі, добровольці значно гірше виконували завдання. Учені припускають, що це через брак кисню, адже мозок не може функціонувати у звичному режимі. Відповідно до прогнозів, вже до 2100 року розумові здібності людей можуть погіршитись на 25%, а з часом і до 50%.
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