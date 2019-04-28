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Науковці вразили новою заявою, пов'язаною зі сном
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Сьогоднішні помилки та вчинки, за які може бути дуже соромно, будуть здаватися менш фатальними і ганебними завтра. Втім, є одна умова.
Співробітники Інституту нейробіології Нідерландів показали, що сон допомагає забути неприємні спогади.
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Під час своєї роботи вчені попросили учасників з нормальним сном і тих, хто страждає від безсоння, згадати свій найбільш ганебний і сороміцький досвід за останні десять років, одночасно спостерігаючи за їх мозком за допомогою МРТ-сканування. Натомість випробовувані з нормальним сном сприймали ці переживання як нейтралізовані спогади, а от люди з безсонням не могли цього зробити.
Результати фахівців дозволяють припустити, що безсоння може бути викликане перш за все невдалою нейтралізацією емоційного стресу. Це пояснює той факт, що безсоння вважається основним фактором ризику розвитку розладів, пов'язаних з настроєм, занепокоєнням і посттравматичним стресом.
Давно відомо, що сон допомагає нам запам'ятати важливі події. Однак він не менш важливий і для позбавлення від емоційного стресу, який міг виникнути під час тих чи інших переживань. При цьому нічному процесі відбуваються зміни в зв'язках між клітинами мозку: деякі стають сильнішими і консолідують спогади, тоді як інші послаблюються і позбавляються від небажаних асоціацій.
Такі вирази, як "з цією думкою потрібно переспати", якраз відображають наше нічне засвоєння денних переживань. Дослідження мозку показують, що тільки ті люди, які повноцінно сплять, отримують вигоду від сну, коли мова йде про зняття емоційної напруги. Закономірно, що цей процес погано працює у тих, хто страждає від безсоння. За словами першого автора статті Ріка Уосінга, неспокійні ночі фактично можуть змусити відчувати себе ще гірше.
Нові результати візуалізації мозку пояснюють недавню знахідку, яку та ж дослідницька група опублікувала в журналі Sleep. У тому дослідженні вчені попросили 64 учасників, 22 з яких страждали безсонням, співати караоке в навушниках, які не дозволяли їм чути власний голос. Фахівці записали їх спів і пізніше вмикали запис їхніх голосів без музики випробуваним чотири рази протягом трьох днів.
При прослуховуванні учасники відчули сильну незручність і сором. Однак, коли вони слухали запис ще раз після хорошого нічного сну, вони більше не відчували себе ніяково. А ось люди з безсонням після неспокійної ночі були навіть ще більше засмучені після повторного прослуховування запису.
Результати МРТ-сканування під час останнього дослідження продемонстрували, що при неприємних спогадах і відчутті сорому від свого співу, в мозку тих, хто страждає від безсоння, найбільшу активність проявляла передня поясна кора. За словами фахівців, цей район мозку і раніше пов'язували з безсонням – колись тут фіксувалася підвищена експресія генів, пов'язаних з цим явищем, і більш активна робота під час фази швидкого сну.
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