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Науковці закликають тих, хто не курить регулярно проходити діагностику

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У пасивних курців також може розвиватися рак легенів - фото 1
У пасивних курців також може розвиватися рак легенів

Лікарі наголошують на тому, що не лише курцям, а й тим, хто не страждає від цієї шкідливої звички, необхідно регулярно проходити обстеження, адже вони теж потрапляють до зони ризику. Фахівці нагадують, що пасивне куріння також може стати причиною розвитку раку легенів.

Фахівці Центру онкологічних досліджень (Великобританія) заявили про те, що рак легенів – один з найбільш смертоносних серед жителів регіону, які зовсім не курять. Згідно з їхніми даними, щорічно від раку легенів помирає більше людей, ніж від раку шийки матки, лімфоми, лейкозу та раку яєчників.

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При цьому однією з найсерйозніших проблем залишається те, що рак легенів – складне для ранньої діагностики захворювання. Причому, саме у людей, котрі зовсім не курять, виявити його найважче.

У зв'язку з цим вчені закликають їх регулярно перевірятися на рак легенів. Така перевірка може здатися зайвим запобіжним засобом, проте багатьом вона може врятувати життя, відзначили фахівці. Вони додали, що більшість людей, котрі не курять, не вірять у те, що можуть піддаватися високому ризику розвитку цього захворювання, і нерідко занадто пізно звертаються за допомогою фахівців.

Науковці нагадують про важливість регулярних обстежень - фото 324273
Науковці нагадують про важливість регулярних обстежень

Чому ж виникає рак легенів у людей, які ніколи не курили?

Основні причини розвитку раку легенів у людей, котрі не курять, – це пасивне куріння, вплив канцерогенних речовин на виробництві та забруднення довкілля, – зазначають медики.

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Джерело: The Guardian
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