На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці визначили, куди спрямований погляд знаменитої Мони Лізи
-
- 29
Дослідники з Білефельдського університету у Німеччині дослідили, куди насправді дивиться Мона Ліза, зображена на відомому полотні Леонардо да Вінчі.
Зокрема, вчені досліджували так званий ефект Мони Лізи, який при розгляданні картини дає відчуття, ніби очі на полотні стежать за вами. Цей феномен можливий лише у випадку, якщо герой зображення спрямовує свій погляд "в камеру". Через це тому, хто дивиться на знімок або картину, здається, ніби очі героя постійно спрямовані на глядача. І не важливо, де глядач стоїть.
І ще: Як виглядають картини, намальовані шоколадом
Сам ефект заперечувати не доводиться, його легко продемонструвати. Але у випадку Мони Лізи таке враження насправді не виникає, – розповів автор дослідження доктор Себастьян Лот.
Під час дослідження вчені збільшили зображення картини Да Вінчі від 30% до 70% з кроком у 10%. Таким чином в полі зору залишилися тільки її очі і ніс. У цілому, дослідники створили 15 зображень картини з різним збільшенням. Потім вони продемонстрували їх 24 добровольцям у довільному порядку.
Учасників експерименту запитували, куди на їхню думку спрямований погляд Мони Лізи. Проаналізувавши відповіді піддослідних, вчені прийшли до висновку, що Джоконда дивиться вправо під кутом 15,4 градуси.
Очевидно, що термін "ефект Мони Лізи" неправильний. Він ілюструє сильне бажання бути об'єктом чужих поглядів, бути в центрі чиєїсь уваги, навіть якщо ви зовсім не знаєте цю людину, – зазначив співавтор дослідження доктор Гернот Хорстманн з кафедри психології, який спеціалізується на питаннях уваги.
Він також пояснив, що глядач може відчувати на собі погляд картини, якщо сам дивиться "трохи під кутом", що найчастіше і відбувається.
Читайте також: Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей
-
17:55Переможець Євробачення 2017 змінився до невпізнання
-
17:37Джим Керрі з'явився на публіці з новою пасією
-
17:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
17:13У Британії привид налякав працівників музею: відеофакт
-
16:52Зінченко нарешті забив перший супер-гол за Манчестер Сіті
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
16:43Науковці визначили, куди спрямований погляд знаменитої Мони Лізи
-
16:25Екстремали пролетіли "на крилах" крізь ущелину
-
16:18Стартова ціна Tesla Model S різко зросте
-
15:56Активний кіт на полюванні розвеселив мережу: відео
-
15:43Компанія Hyundai підготувала для Детройта водневий суперкар
-
15:28Фантастична жінка: Дженніфер Лопес вразила новою фотосесією
-
15:13У Qualcomm розповіли, скільки смартфонів у 2019 році отримають 5G-модеми
-
15:05Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:57Без вільного простору: справжнє життя у Гонконзі у фото
-
14:42Обличчям Pantene вперше стала дитина
-
14:29Темний бік: Агілера здивувала архівними фото
-
14:13Тім Кук назвав маячнею новини про те, що iPhone XR провалився
-
13:56Фотограф показала найкрасивіші двері Лондона
-
13:43Infiniti опублікувала офіційні зображення електричного кросовера QX Inspiration
-
13:30Ви здивуєтесь! Ця рослина знижує апетит
-
13:13Науковці назвали щоденний ритуал, який позитивно впливає на чоловічу силу
-
12:57ІО: трейлер науково-фантастичного фільму від Netflix
-
12:44CES 2019: Gillette показала станок для гоління з підігрівом
-
17:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
15:05Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу
-
07:33Фахівці назвали продукти, які не підходять для сніданку
- 09 січня
-
20:00Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського: відеофакт
-
17:30Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
-
15:39Як живе Кейт Міддлтон: дивні та корисні звички герцогині Кембриджської
-
12:33Роман Зозуля врятував одноклубника під час матчу: фотофакт
-
11:00Як повернутися в робочий режим після свят: дієві поради
-
07:15Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
- 08 січня
-
21:35Собаки-роботи на безпілотному електромобілі: якою буде доставка майбутнього
-
18:56Сергій Притула показав, як відсвяткував Різдво: веселе відео
-
14:27Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
12:14Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету
-
10:29Христос ся рождає чи народився: як правильно вітатися на Різдво
- 07 січня
-
21:29У мережі опубліковані фото інтер'єру нового розкішного крос-купе WEY VV7 GT
-
16:28Науковці назвали смаколик, який відмінно впливає на чоловічу силу
-
13:29Учені назвали корисні солодощі
-
08:17Привітання з Різдвом 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 06 січня
-
19:34Популярна музика: плейлист нових пісень січня
-
17:25Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
-
13:28Привітання з Святою вечерею: найкращі побажання на Святвечір 2019
-
11:55Що не можна робити на Святвечір 2019: головні заборони 6 січня
-
10:27Кутя на Різдво: оригінальні рецепти куті, які вас здивують