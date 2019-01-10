Науковці визначили, куди спрямований погляд знаменитої Мони Лізи

Дослідники з Білефельдського університету у Німеччині дослідили, куди насправді дивиться Мона Ліза, зображена на відомому полотні Леонардо да Вінчі.

Зокрема, вчені досліджували так званий ефект Мони Лізи, який при розгляданні картини дає відчуття, ніби очі на полотні стежать за вами. Цей феномен можливий лише у випадку, якщо герой зображення спрямовує свій погляд "в камеру". Через це тому, хто дивиться на знімок або картину, здається, ніби очі героя постійно спрямовані на глядача. І не важливо, де глядач стоїть.

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Сам ефект заперечувати не доводиться, його легко продемонструвати. Але у випадку Мони Лізи таке враження насправді не виникає, – розповів автор дослідження доктор Себастьян Лот.

Знаменитий "ефект Мони Лізи"

Під час дослідження вчені збільшили зображення картини Да Вінчі від 30% до 70% з кроком у 10%. Таким чином в полі зору залишилися тільки її очі і ніс. У цілому, дослідники створили 15 зображень картини з різним збільшенням. Потім вони продемонстрували їх 24 добровольцям у довільному порядку.

Учасників експерименту запитували, куди на їхню думку спрямований погляд Мони Лізи. Проаналізувавши відповіді піддослідних, вчені прийшли до висновку, що Джоконда дивиться вправо під кутом 15,4 градуси.

Очевидно, що термін "ефект Мони Лізи" неправильний. Він ілюструє сильне бажання бути об'єктом чужих поглядів, бути в центрі чиєїсь уваги, навіть якщо ви зовсім не знаєте цю людину, – зазначив співавтор дослідження доктор Гернот Хорстманн з кафедри психології, який спеціалізується на питаннях уваги.

Він також пояснив, що глядач може відчувати на собі погляд картини, якщо сам дивиться "трохи під кутом", що найчастіше і відбувається.

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