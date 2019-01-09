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Як виглядають картини, намальовані шоколадом

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Хто не любить шоколад? - фото 1
Хто не любить шоколад? / thalmaray

Ці роботи з шоколаду підкорили Instagram.

Японська художниця малює знаменитостей шоколадом і викладає свої солодкі малюнки в Instagram.

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Хто не любить шоколад? Напевно, тільки ті, у кого на нього алергія, інакше ми не можемо зрозуміти, як можна відмовитися хоча б від одного шматочка цих ласощів. І навіть ті, хто стежать за фігурою і своїм харчуванням, зрідка дозволяють собі цей смаколик. Однак є люди, які вважають за краще не їсти шоколад, а розмазувати його по тарілці...

І роботи у дівчини виходять ну просто пальчики оближеш: на її сторінці – знаменитості, герої коміксів і абстрактні малюнки, виконані в незвичній техніці. За роботами Норіко стежать майже 47 тисяч фоловерів.

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Джерело: thalmaray
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