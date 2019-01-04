Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей

Як виглядає справжнє мистецтво.

Художник з Нью-Джерсі створює мініатюрні малюнки, які можуть вміститься на одному олівці.

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Ашиш Пател є одним з найцікавіших художників, через своє незвичайне вміння малювати мініатюрні малюнки знаменитостей. Кожен малюнок Ашиша зроблений докладно і з фотографічною точністю, тому його ілюстрації можуть запросто зійти за чорно-білі фотографії знаменитостей.

А от японець на ім'я Харукі захоплюється кірігамі – мистецтвом виготовлення фігурок з паперу за допомогою ножиць. Він адаптував його до власного стилю і використовує в якості матеріалу упаковки від звичайних продуктів, а результат найчастіше натхненний образами з поп-культури.

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