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Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей

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Кожен малюнок Ашиша зроблений докладно - фото 1
Кожен малюнок Ашиша зроблений докладно / sortra

Як виглядає справжнє мистецтво.

Художник з Нью-Джерсі створює мініатюрні малюнки, які можуть вміститься на одному олівці.

І ще: Архітектура Чикаго в об'єктиві талановитого майстра

Ашиш Пател є одним з найцікавіших художників, через своє незвичайне вміння малювати мініатюрні малюнки знаменитостей. Кожен малюнок Ашиша зроблений докладно і з фотографічною точністю, тому його ілюстрації можуть запросто зійти за чорно-білі фотографії знаменитостей.

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299075

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299076

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299077

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299078

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299079

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299080

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299081

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299082

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299083

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299084

Американець створює мініатюрні малюнки з безліччю деталей - фото 299085

А от японець на ім'я Харукі захоплюється кірігамі – мистецтвом виготовлення фігурок з паперу за допомогою ножиць. Він адаптував його до власного стилю і використовує в якості матеріалу упаковки від звичайних продуктів, а результат найчастіше натхненний образами з поп-культури.

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Джерело: sortra
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