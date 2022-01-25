На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці виявили ген, який показує різницю роботи чоловічого і жіночого мозку
-
- 34
Учені зі Стенфордського університету знайшли понад тисячу генів, які вказують на відмінності мозку мишей жіночої та чоловічої статі. Одні гени активніші у самців, інші – у самок.
Це може означати, що у людей різної статі мозок працює по-різному, пише Science Daily. Але, традиційно, усе це потребує ще ретельного вивчення та спостереження.
Це цікаво: Неідеальна професія: названі неприємні наслідки польотів у космос
Дослідники вивчили структури, відповідальні за поведінку "оцінка, знайомство, спарювання, ненависть". До них, наприклад, належить здатність самців мишей швидко розпізнавати стать іншої особини на своїй території або готовність самок захищати дитинчат. Така поведінка допомагає гризунам розмножуватися, а їх потомству виживати.
Виявлені гени допомогли ідентифікувати конкретні клітини мозку, що відповідають за специфічну для статі поведінку.
"Миші не люди. Але розумно припустити, що аналогічні типи клітин мозку відіграють роль і у формуванні типової соціальної поведінки чоловіків та жінок", – заявив провідний автор дослідження Нірао Шах.
Упродовж роботи учені також виявили гени – фактори ризику розвитку захворювань мозку. З 207 генів, пов'язаних з розладами аутистичного спектру, 29 були активнішими у самців, а 10 – у самок. Це, ймовірно, зможе пояснити, чому у чоловіків такі особливості здоров'я трапляються учетверо частіше.
Крім того, вчені визначили, що у самок активніше працюють гени, пов'язані з хворобою Альцгеймера та розсіяним склерозом. Від цих проблем найчастіше страждають жінки.
Читайте також: Чому коти сплять цілими днями: відповідь на питання, яке турбує багатьох
-
11:53Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради
-
11:24Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+
-
10:51Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
09:55Коли у сім'ї десять дітей: мама показала свої будні і підкорила TikTok
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:29Чому не можна нікому розповідати про свої плани
-
08:51Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі
-
08:21Як подолати апатію: дієві та прості поради
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
-
07:31Психологиня розповіла, як справитися зі стресом за лічені хвилини: проста вправа
-
07:12Google Pixel 6a: у мережі з'явилися характеристики й дата анонсу
- 25 січня
-
21:49Том Голланд розповів, як знімали трюк з літаком для фільму Uncharted
-
21:2126 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
20:19MINI перетворить старі моделі на електромобілі
-
19:54Кріштіану Роналду ризикує втратити чверть зарплати: до чого тут Ліга чемпіонів
-
19:42Науковці виявили ген, який показує різницю роботи чоловічого і жіночого мозку
-
19:23У маленькій чорній сукні: Леді Гага вразила публіку новим образом
-
19:12Піноккіо: дивіться тизер мультфільму Гільєрмо дель Торо на Netflix
-
18:51Секретний рецепт ідеального класичного бісквіта
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
18:18Гороскоп на 26 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Спеціалісти назвали найкорисніший сезонний фрукт
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
- 25 січня
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
16:20Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
-
15:11На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня