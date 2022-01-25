Науковці виявили ген, який показує різницю роботи чоловічого і жіночого мозку

Учені зі Стенфордського університету знайшли понад тисячу генів, які вказують на відмінності мозку мишей жіночої та чоловічої статі. Одні гени активніші у самців, інші – у самок.

Це може означати, що у людей різної статі мозок працює по-різному, пише Science Daily. Але, традиційно, усе це потребує ще ретельного вивчення та спостереження.

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Дослідники вивчили структури, відповідальні за поведінку "оцінка, знайомство, спарювання, ненависть". До них, наприклад, належить здатність самців мишей швидко розпізнавати стать іншої особини на своїй території або готовність самок захищати дитинчат. Така поведінка допомагає гризунам розмножуватися, а їх потомству виживати.

Виявлені гени допомогли ідентифікувати конкретні клітини мозку, що відповідають за специфічну для статі поведінку.

"Миші не люди. Але розумно припустити, що аналогічні типи клітин мозку відіграють роль і у формуванні типової соціальної поведінки чоловіків та жінок", – заявив провідний автор дослідження Нірао Шах.

Упродовж роботи учені також виявили гени – фактори ризику розвитку захворювань мозку. З 207 генів, пов'язаних з розладами аутистичного спектру, 29 були активнішими у самців, а 10 – у самок. Це, ймовірно, зможе пояснити, чому у чоловіків такі особливості здоров'я трапляються учетверо частіше.

Крім того, вчені визначили, що у самок активніше працюють гени, пов'язані з хворобою Альцгеймера та розсіяним склерозом. Від цих проблем найчастіше страждають жінки.

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