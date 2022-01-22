Неідеальна професія: названі неприємні наслідки польотів у космос

Вчені виявили, що під час польотів у космос в астронавтів гинуть на 54% більше еритроцитів, ніж на Землі. Чим це можна пояснити?

У середньому під час піврічної місії на МКС в астронавтів руйнується 3 мільйони червоних кров'яних тілець, тоді як на Землі наші тіла утворюють і знищують 2 мільйони еритроцитів кожну секунду, пише sciencing.

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У ході дослідження у п'яти з 13 астронавтів після приземлення діагностувалася анемія. На думку дослідників, космічна анемія виникає безпосередньо через перебування у космосі. Раніше вважалося, що цей стан пов'язаний зі швидкою адаптацією до збільшення кількості рідини у верхній частині тіла людини, яка потрапляє в умови невагомості.

В умовах невагомості зменшення кількості еритроцитів не призводить до серйозних проблем, проте після повернення на Землю анемія може вплинути на якість життя, витривалість та працездатність. Медики відзначають, що цей стан є оборотним, і рівень еритроцитів повертається до нормальних значень через три-чотири місяці після повернення на Землю.

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