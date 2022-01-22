Чому коти сплять цілими днями: відповідь на питання, яке турбує багатьох

Кішки сплять по 17 годин на добу, а іноді й більше. Виявляється, на це є вагома причина. Чому пухнастий вихованець весь світлий час доби проводить уві сні? Цим питанням періодично задається кожен господар кішки.

Якщо ви думаєте, що кішки залежать від сну, це не зовсім так. Подібно до інших представників сімейства котячих, вони насправді ведуть сутінковий спосіб життя: кішки найбільш активні між заходом сонця і заходом сонця. Про це пише ZME Science.

Це цікаво: Дивіться, як кіт Тедді сам розганяє сноуборд та катається з пагорбів

Багато років тому, до того як кішок одомашнили, у питаннях харчування вони повністю покладалися на дику природу. Полювати їм доводилося ночами. А спати – вдень.

Полювання – дуже енерговитратний процес для будь-якої тварини, адже щоб знайти їжу, потрібно подолати значні відстані. А день – час для того, щоб підзарядитись для чергового полювання.

Тому і виробилася у кішок звичка багато спати вдень, хоча витрачати зайву енергію сьогодні їм нема особливого сенсу. Словом, еволюція підштовхнула кішок до того, щоб багато спати вдень, коли люди, як правило, не сплять.

Одомашнення кішок людьми, безумовно, внесло деякі корективи в їхню поведінку та спосіб життя. А от зараз домашні улюбленці, принаймні, не тиняються ночами в пошуках мишей. Але при цьому цикл їхнього сну та неспання практично не змінився.

І хоч би як нам хотілося спілкуватися з ними вдень, цей час вони присвячують відпочинку. А відпочинок – справа серйозна.

Читайте також: У Кенії народилися слоненята-двійнята: таке буває дуже рідко