Науковці розповіли, чому не варто регулярно посміхатися

Учені з університету Баффало стверджують, що фальшива доброзичливість та нещира посмішка на роботі змушують людей вживати більше алкоголю, ніж їх більш нестримані колеги.

В опитуванні взяли участь 1592 особи, які працюють у сферах, де потрібно багато спілкуватися з людьми: продавці, медсестри, вчителі, співробітники колл-центрів та інші. У них запитували, як часто на роботі вони імітують доброзичливість та пригнічують негативні емоції, а потім попросили згадати, скільки разів на тиждень, і в якій кількості вони випивають алкоголь.

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З'ясувалося, що співробітники, які посміхаються клієнтам протягом дня, вживають у кілька разів більше алкоголю, ніж ті, хто вдає з себе доброзичливця. Вчені кажуть, що це може стати початком алкоголізму.

Найбільше випивають люди з імпульсивним характером, який необхідно придушувати.

Якщо людині важко стримувати свої емоції на роботі, то коли вона повертається додому, у неї просто не вистачає самоконтролю, щоб зупинитися після одного келиха, – каже професор психології Алісія Гранд.

Психологи вважають, що посмішка призводить до алкоголізму

Відзначається, що понад усе страждають працівники, які зустрічаються з клієнтами разово, наприклад, офіціанти або співробітники колл-центрів. Найчастіше це молоді люди, які ще не навчилися не реагувати на негатив.

Психологи кажуть, що вихід із ситуації: усвідомити, що емоційні зусилля будуть винагороджені. Результати дослідження повинні допомогти роботодавцям створювати кращі умови праці та промовляти мотивацію співробітників.

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