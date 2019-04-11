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Спорт або гроші: що робить людей щасливішими?
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Науковці з Єльського й Оксфордського університетів вивчили вплив різних факторів на наше психічне здоров'я, а також з'ясували, що ж більше впливає на наш настрій: спорт або гроші?
Дослідники проаналізували дані 1,2 мільйона американців. Основне питання було таке: "Як часто за останні 30 днів ви погано себе почували у зв'язку зі стресом, депресією або емоціональними проблемами?". Учасники дослідження також відповідали на питання, які стосувалися їхнього прибутку та фізичної активності.
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У людей, котрі ведуть надзвичайно активний спосіб життя, у році було 35 "поганих" днів, а от у тих, хто рухався менше, було 53 "поганих" дні. При цьому, фанати спорту почувалися приблизно так само, як і ті, хто не займався спортом, але заробляв на 25 тисяч доларів на рік більше.
Виходить, щоб досягти приблизно такого ж позитивного ефекту, як від активного образу життя, доведеться заробляти більше грошей.
Згідно з дослідженням, позитивний ефект видний у першу чергу в людей, які займаються спортом 3-5 разів на тиждень по 30-60 хвилин. Опісля ефект набуває зворотної динаміки: настрій тих, хто займався спортом довше, був гіршим, аніж у тих, хто взагалі не вставав з дивана.
Найкращий ефект для психічного здоров'я учасників досягався під час заняття спортом у компанії інших людей.
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