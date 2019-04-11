Психологи розповіли, чому парам іноді корисно спати окремо

Статистика свідчить про те, що все більша кількість сімей віддає перевагу ночуванню в різних кімнатах. Психологи розповіли, чому так стається, і що це приносить людям?

Хропіння когось з подружжя може стати чимось не вельми серйозним, але в реальності воно може, навіть, спричинити розлучення.

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Річ у тім, що якість сну людини безпосередньо впливає на загальну якість її життя. Якщо хтось хронічно не висипається через те, що спить поруч з коханою людиною, яка голосно хропе, то з часом навіть найміцніші стосунки можу перерости у ненависть.

Статистика свідчить про те, що все більша кількість партнерів і сімейних пар практикують сон у окремих кімнатах саме для того, щоб висипатися ночами і не псувати один одному нерви. Це стосується не тільки тих сімей, в яких партнери хропуть. Іноді люди надто часто перевертаються уві сні, часом лягають спати пізніше, ніж їх партнери, через що їх просто будять. Хтось дуже інтенсивно пітніє, а хтось перетягує на себе ковдру. Все це дуже дратує і заважає висипатися.

Іноді для стосунків корисно спати окремо

Комусь може здатися, що якщо люди вирішують спати окремо, то це свідчить про охолодження у їхніх стосунках. Існує навіть стійка картинка у фільмах і книгах, коли дружини і чоловіки сплять окремо, і вона свідчить про те, що в родині негаразди або сварки. У реальності, сьогодні роздільний сон частіше свідчить про спробу зберегти сім'ю, ніж про прагнення її зруйнувати. Дослідження в Австралії продемонструвало, що вже понад 200 тисяч пар тепер сплять у різних спальнях саме для того, щоб уникнути розлучення.

Сон у різних приміщеннях абсолютно не виключає емоційної близькості партнерів, – розповідає психолог з Нью-Йорка Тамара Грін. – Більш того, ця практика ніяк не впливає на якість сексуальних стосунків, а в деяких випадках навіть зміцнює їх. Люди отримують можливість нормально відпочивати, вони не втомлюються один від одного вночі, можуть відвідувати кімнати один одного, воскрешати колишні почуття та збудження. Це абсолютно правильне рішення в тому випадку, якщо сон з близькою людиною не приносить вам бажаного відпочинку і відновлення сил.

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